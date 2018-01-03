Пьяного водителя мопеда приговорили к двум годам тюрьмы

Нарушитель не был приговорен к такому длительному сроку заключения только за вождение мопеда в нетрезвом виде. На самом деле речь идет о злостном нарушители, который неоднократно управлял транспортом в состоянии алкогольного опьянения.

12 декабря прошлого года Пярнуский уездный суд признал Урмета виновным в неоднократном вождении моторно-транспортного средства в состоянии алкогольного опьянения и приговорил его к году и месяцу тюремного заключения. Суд за счет прошлых условных наказаний увеличил срок на 11 месяцев.

Ляэнеская окружная прокуратура потребовала учесть при вынесении приговора, что Урмет ранее уже неоднократно наказывался за вождение в нетрезвом виде: два раза в 2012 году и два раза в 2016 году.

Суд забрал водительские права у Урмета. Во время вождения мопеда на улице Раба у него был еще испытательный срок. «Для вождения мопеда не нужны водительские права, но речь все же идет о моторно-транспортном средстве, которым нельзя управлять в нетрезвом виде», - говорит прокурор Лийза Нуут.

В декабря позапрошлого года Тартуский уездный суд приговорил пойманного без водительских прав и в нетрезвом состоянии за рулем автомобиля Урмета к тюремному заключению в полтора года. В июне прошлого года Харьюский уездный суд выпустил его досрочно. Мужчина был под электронным наблюдением и согласился лечится от алкогольной зависимости.

Отметим, что мужчина всю жизнь проработал водителем и постоянно злоупотреблял алкоголем. На его счету много нарушений. Например, его имя можно найти в предоставленном пярнуской полицией списке пьяных водителей за ноябрь 2003 года.

Pärnu Postimees писал об Урмете в декабре 2007 года, когда он предстал перед Пярнуским уездным судом. Тогда полиция задержала его за вождением грузовика Scania без водительских прав. Их у него отняли годом ранее, когда он был в шестой раз пойман за нарушение закона.