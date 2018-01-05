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В Финляндии пилота убило дверью самолета, прибывшего из Москвы

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Самолет. | ФОТО: Scanpix

Несчастный случай произошел в аэропорту города Киттиля на севере Финляндии: пилот частного самолета погиб, получив удар дверью воздушного судна, сообщает "Фонтанка" со ссылкой на финскую газету Ilta-Sanomat.

Отмечается, что инцидент произошел 4 января. "Небольшой 20-местный самолет готовился к взлету, и капитан заходил в кабину", - цитирует сообщение полиции Newsru.com.

В ведомстве отметили, что от удара пилот скончался на месте. 50-летний погибший был  гражданином Германии. В момент происшествия, кроме него, на борту самолета больше никого не было.

СМИ уточняет, что ЧП произошло с самолетом Gulfstream G150. Он принадлежит австрийской компании Skyline Aviation, но зарегистрирован в Киеве. Skyline Aviation сдала самолет на Украину в лизинг.

Воздушное судно привезло в Финляндию пассажиров из Москвы. Планировалось, что следующим пунктом назначения станет Екатеринбург. По факту происшествия начато расследование.

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