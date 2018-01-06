Исследование: в Эстонии больше всего доверяют правительству среди стран Балтии

66% опрошенных жителей Латвии заявили, что не доверяют правительству (на 1 процентный пункт больше, чем весной), а 27% респондентов - доверяют. В Литве правительству не доверяют 61%, доверяют - 33% населения, в Эстонии не доверяют 34%, доверяют - 57%, пишет Rus.TVNET.

В среднем по Евросоюзу правительствам своих стран доверяют 36% опрошенных. Наибольший уровень недоверия своему правительству наблюдается в Греции - 88%, а больше всего доверяют правительству жители Люксембурга - 68%.

Самый низкий уровень доверия парламенту среди стран Балтии - в Литве, где ему доверяют 18%, не доверяют - 77% населения. В Латвии парламенту доверяют 20%, не доверяют - 73% опрошенных, что на 1 процентный пункт больше, чем весной. В Эстонии парламенту доверяют 46%, не доверяют - 42% населения.

В среднем по ЕС парламенту своей страны доверяют 35% опрошенных. Наименьшее доверие наблюдается в Греции - 86%, а самое высокое - в Швеции, где парламенту доверяют 73% населения.

В Латвии также самое низкое среди стран Балтии доверие ЕС - ему доверяют 45% опрошенных, не доверяют - 38%. В Эстонии ЕС доверяют 49%, не доверяют - 28% населения, в Литве доверяют 64%, не доверяют - 21%. В среднем по ЕС показатель доверия составляет 48%, не доверяет ЕС 41% опрошенных. Самый высокий уровень доверия наблюдается в Литве - 64%, самый низкий - в Греции, где ЕС не доверяют 74% населения.

В Латвии по-прежнему очень высоким остается и недоверие политическим партиям. Несмотря на то, что с весны уровень недоверия снизился на 2 процентных пункта, партиям все еще не доверяют 85% населения, а доверяют - всего 9%. В Литве также наблюдается низкий уровень доверия политическим партиям - им не доверяют 85%, в Эстонии - 68%.

Наиболее скептично к своим политическим партиям относятся жители Греции - 94% населения этой страны им не доверяет. Больше всего партиям доверяет население Нидерландов - 43%.