При столкновении легковых машин пострадали два водителя

По словам пресс-секретаря Ляэнеской префектуры, в Центр тревоги в 14.33 поступило сообщение о ДТП в деревне Уулу, где в поворачивающую налево машину Mazda, за рулем которой была 53-летняя женщина, врезался автомобиль Volkswagen, которым управлял 35-летний мужчина, пишет Pärnu Postimees.

Оба водителя пострадали и были доставлены в больницу. Пассажир машины Mazda не пострадал.

ДТП произошло на прямом участке дороги, где максимальная скорость — 90 км/ч. Дорога была влажной, но покрытая реагентами, видимость была ограниченной, поскольку солнце светило в глаза водителей.

Полицейский Пярнуского отделения полиции Аймар Луйк напоминает, что во время движения следует всегда учитывать погодные условия и держать безопасную дистанцию.

Полоса по направлению Пярну-Икла была закрыта и на месте движение регулировала полиция. На данный момент движение уже восстановлено.

Все обстоятельства ДТП выясняются.