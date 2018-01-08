ФРГ ждет возвращения в страну более 100 детей боевиков ИГ

Издание ссылается на ответ правительства на соответствующий запрос, который направили депутаты от фракции «Союз 90»/«зеленые». В нем сказано, что, по имеющейся информации, речь идет о «небольшом трехзначном количестве» несовершеннолетних детей, большую часть которых составляют младенцы или дети младшего возраста.

Газета напоминает, что эти дети росли в условиях войны и воспитывались исламистами в их лагерях. В связи с этим велика вероятность того, что экстремистские идеи в них уже заложены. Правда, сказать, насколько глубоко, пока сложно. Тем не менее по мере взросления после возвращения в ФРГ эти дети могут представлять опасность для общества.

Эксперт «зеленых» по внутренней политике Ирене Михалич призывала создать «общенациональную профилактическую сеть», которая была бы нацелена на дерадикализацию детей исламистских боевиков. При этом она отмечает, что успешная реинтеграция этих детей в общество невозможна без предварительного получения «фундаментальных данных» о них, передает DW.

Правительство ФРГ утверждает, что в минувшие годы из Германии в Сирию и Ирак выехало около 960 исламистов. При этом в связи с поражениями боевиков «Исламского государства» число уезжавших боевиков существенно сократилось - если в 2014 году их было 310 человек, то за 11 месяцев 2017 года уехали всего 70. Около трети исламистов предположительно уже вернулись в Германию.