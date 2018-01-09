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Подозрение: в Пирита разбрасывают яд и изготавливают бомбы из бытовой химии

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ФОТО: Pirita linnaosavalitsus

В социальных сетях появились сообщения о том, что в районе Пирита найдены бомбы из бытовой химии. Кроме этого, сообщается о попытках отравить животных. Управа Пирита благодарит внимательных граждан и оповестила полицию.

Предполагаемые злоумышленники бросили две бомбы, изготовленные с помощью чистящего средства Torusiil, в стену здания и еще одну бомбу под легковой автомобиль. Местные жители считают, что таким образом развлекаются подростки.

Кроме этого, поступили сообщения о попытках отравить домашних животных с помощью крысиного яда. Предполагаемый яд оставляли в садах жилых домов и на пешеходных дорожках.

«Не важно, почему кто-то изготовляет бомбы из бытовой химии или оставляет предполагаемый крысиный яд во дворах и на пешеходных дорожках. Эти действия могут закончиться смертью человека или животного, что означает наказание в уголовном порядке для тех, кто их совершил. Особенно грустно от того, что стоящие за подобными проступками, совершают их в домах людей», - отмечает старейшина района Алина Тубли.

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