Как добиться лучшего сотрудничества с маклером по недвижимости?

Что должен учитывать продавец жилья, заказывая услугу маклера

Маклер – это профессионал, у которого есть время на посещение объекта и организацию процесса продажи. У него уже сформировалась практика, как заниматься маркетингом объекта, презентовать и продавать его таким образом, чтобы все было юридически правильным, а права сторон защищены. Маклер является партнером не только продавца, но и покупателя, которому может понадобиться помощь в общении с банком или по различным правовым вопросам.

Заказывая услугу маклера, необходимо учитывать, что между сторонами заключается соглашение, которое защищает обе стороны. Соглашение дает продавцу возможность понять, что является обязанностью маклера, и включает в себя обязанности продавца. В нем также излагаются условия, в каком случае продавец должен оплатить услугу и в каком размере.

Без доверия не добиться успеха

Продавец должен учитывать, что маклеру нужно предоставлять как можно более полную и объективную информацию о продаваемом объекте. Следует упомянуть все возможные проблемы и недостатки, в противном случае маклер не сможет вовремя вас проконсультировать или помочь в будущем при решении возникшей проблемы. Кроме того, маклеру необходимо предоставить все связанные с объектом документы и, при необходимости, позволить сделать с них копии.

В поисках покупателя очень важным является быстрое реагирование. Маклеру нужно дать возможность показать объект потенциальному покупателю при первой же возможности. Часто покупатели чувствуют себя комфортнее, когда собственник объекта не находится в это время на месте. При владельце не решаются спрашивать обо всех деталях. В лице же маклера мы имеем дело с третьей стороной, которая даст объективную оценку как покупателю, так и продавцу.

Преимущества маклера по сравнении с положением «сам продам»

Маклер имеет реальный обзор ситуации на рынке и знает рыночную стоимость объекта. Благодаря этому маклер может спрогнозировать длительность процесса продажи и вероятную конечную цену. Собственники, продающие свое жилье, зачастую к реальной рыночной стоимости добавляют еще и эмоциональную ценность, что существенно влияет на цену предложения. Поскольку цена не установлена четко, объект будет продаваться значительно дольше, чем предполагалось, и желаемый результат не будет достигнут.

Как выше было упомянуто, маклер является помощником и для продавца, и для покупателя. Часто покупатели неохотно приобретают квартиру или дом непосредственно у владельца, потому что им не хватает знаний и опыта в сделках с недвижимостью. В то же время у маклера, как правило, имеется широкий спектр рекламных и маркетинговых каналов, благодаря которым объект продается лучше.

В портфеле каждого более крупного маклерского бюро уже есть большое количество клиентов, имеющих различные желания в плане покупки. Существуют сделки, в которых маклер сводит продавца и покупателя вместе, даже не публикуя конкретную рекламу на его собственность.