Как добиться лучшего сотрудничества с маклером по недвижимости?

Время от времени в социальных сетях встречаются комментарии, где люди выражают свое недовольство сделками с недвижимостью и маклерами. В большинстве случаев, пишет маклер Arco Vara Мярт Роос, создается впечатление, что разочарование в большей степени вызвано проблемами коммуникации или неоправданными ожиданиями.
Что должен учитывать продавец жилья, заказывая услугу маклера
Маклер – это профессионал, у которого есть время на посещение объекта и организацию процесса продажи. У него уже сформировалась практика, как заниматься маркетингом объекта, презентовать и продавать его таким образом, чтобы все было юридически правильным, а права сторон защищены. Маклер является партнером не только продавца, но и покупателя, которому может понадобиться помощь в общении с банком или по различным правовым вопросам.
Заказывая услугу маклера, необходимо учитывать, что между сторонами заключается соглашение, которое защищает обе стороны. Соглашение дает продавцу возможность понять, что является обязанностью маклера, и включает в себя обязанности продавца. В нем также излагаются условия, в каком случае продавец должен оплатить услугу и в каком размере.
Без доверия не добиться успеха
Продавец должен учитывать, что маклеру нужно предоставлять как можно более полную и объективную информацию о продаваемом объекте. Следует упомянуть все возможные проблемы и недостатки, в противном случае маклер не сможет вовремя вас проконсультировать или помочь в будущем при решении возникшей проблемы. Кроме того, маклеру необходимо предоставить все связанные с объектом документы и, при необходимости, позволить сделать с них копии.
В поисках покупателя очень важным является быстрое реагирование. Маклеру нужно дать возможность показать объект потенциальному покупателю при первой же возможности. Часто покупатели чувствуют себя комфортнее, когда собственник объекта не находится в это время на месте. При владельце не решаются спрашивать обо всех деталях. В лице же маклера мы имеем дело с третьей стороной, которая даст объективную оценку как покупателю, так и продавцу.
Преимущества маклера по сравнении с положением «сам продам»
Маклер имеет реальный обзор ситуации на рынке и знает рыночную стоимость объекта. Благодаря этому маклер может спрогнозировать длительность процесса продажи и вероятную конечную цену. Собственники, продающие свое жилье, зачастую к реальной рыночной стоимости добавляют еще и эмоциональную ценность, что существенно влияет на цену предложения. Поскольку цена не установлена четко, объект будет продаваться значительно дольше, чем предполагалось, и желаемый результат не будет достигнут.
Как выше было упомянуто, маклер является помощником и для продавца, и для покупателя. Часто покупатели неохотно приобретают квартиру или дом непосредственно у владельца, потому что им не хватает знаний и опыта в сделках с недвижимостью. В то же время у маклера, как правило, имеется широкий спектр рекламных и маркетинговых каналов, благодаря которым объект продается лучше.
В портфеле каждого более крупного маклерского бюро уже есть большое количество клиентов, имеющих различные желания в плане покупки. Существуют сделки, в которых маклер сводит продавца и покупателя вместе, даже не публикуя конкретную рекламу на его собственность.
Не у всех достаточно времени заниматься продажей недвижимости. Продажа не заключается лишь в составлении объявления. С заинтересованными лицами необходимо общаться, вести переговоры, объект нужно презентовать, и часто все это происходит не один раз. Связанная с имуществом документация также должна быть в порядке. Если неопытный клиент сам приступает к продаже недвижимости, нет никакой гарантии, что все документы в порядке. Нередко только у нотариуса выясняется, что чего-то не хватает, и в худшем случае сделка заканчивается отсрочкой или вообще отменяется.
Чего ни в коем случае нельзя делать, продавая свое жилье
Если отсутствует опыт продажи недвижимости, но есть желание самому этим заняться, нужно прояснить для себя основные моменты и проконсультироваться с некоторыми специалистами. Без адекватного понимания ситуации на рынке может случиться так, что вы продадите свою недвижимость ниже ее рыночной стоимости. А если цена завышена, процесс продажи затянется, и вы не достигнете ожидаемого результата. Если в течение пары недель после объявления о продаже вашим имуществом не заинтересуются, понятно, что в процессе продажи что-то пошло не так и следовало бы обратиться к профессионалу.
Выбирая для сотрудничества какое-либо бюро недвижимости, стоит отдать предпочтение одному и конкретному, которое вызывает у вас наибольшее доверие. Если вы позволите продавать свое имущество параллельно нескольким бюро недвижимости, это может оставить ложное впечатление у потенциальных покупателей. К тому же в этом случае не все бюро смогут направить все свои ресурсы на продажу объекта, поскольку нет никакой уверенности в том, что сделка будет реализована.