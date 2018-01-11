Ратас: мемориал на Маарьямяги ни в коем случае не будут сносить

Премьер-министр Юри Ратас заявил, что комплекс на Маарьямяги не планируется сносить и что он нуждается в инвестициях.
Ратас сказал на пресс-конференции правительства в четверг, что с архитекторами договорились о превращении мемориала жертв коммунизма в целостный комплекс, объединенный с нынешним мемориалом на Маарьямяги.
«Будут ли что-нибудь сносить? Ни в коем случае», - сказал Ратас. По его словам, комплекс нуждается в инвестициях и его следует привести в порядок.
Министр юстиции Урмас Рейнсалу сказал на пресс-конференции, что ведутся работы по строительству комплекса Маарьямяги, которые проводит Riigi Kinnisvara AS (RKAS), чтобы в этом году открыть на Маарьямяги мемориал жертв коммунизма.
По словам Рейнсалу, сейчас расположенный на Маарьямяги мемориал «огорожен лентами, потому что в нынешнем состоянии он опасен для людей».
«Для Эстонии как правового государства этот объект не означает ничего святого», - сказал Рейнсалу.
По словам министра юстиции, в ближайшее время встретятся представители RKAS, Таллинна и Министерства окружающей среду. «Останется ли он в собственности города, будет ли он находиться на балансе RKAS — эти вопросы нужно обсудить», - сказал Рейнсалу.