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Ратас: мемориал на Маарьямяги ни в коем случае не будут сносить

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Юри Ратас. | ФОТО: Madis Sinivee / Postimees

Премьер-министр Юри Ратас заявил, что комплекс на Маарьямяги не планируется сносить и что он нуждается в инвестициях.

Ратас сказал на пресс-конференции правительства в четверг, что с архитекторами договорились о превращении мемориала жертв коммунизма в целостный комплекс, объединенный с нынешним мемориалом на Маарьямяги.

«Будут ли что-нибудь сносить? Ни в коем случае», - сказал Ратас. По его словам, комплекс нуждается в инвестициях и его следует привести в порядок.

Министр юстиции Урмас Рейнсалу сказал на пресс-конференции, что ведутся работы по строительству комплекса Маарьямяги, которые проводит Riigi Kinnisvara AS (RKAS), чтобы в этом году открыть на Маарьямяги мемориал жертв коммунизма.

По словам Рейнсалу, сейчас расположенный на Маарьямяги мемориал «огорожен лентами, потому что в нынешнем состоянии он опасен для людей».

«Для Эстонии как правового государства этот объект не означает ничего святого», - сказал Рейнсалу.

По словам министра юстиции, в ближайшее время встретятся представители RKAS, Таллинна и Министерства окружающей среду. «Останется ли он в собственности города, будет ли он находиться на балансе RKAS — эти вопросы нужно обсудить», - сказал Рейнсалу.

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