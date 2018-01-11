Галерея: в Эстонию прибыла боевая техника датского контингента НАТО

Как сообщили в пресс-службе Сил обороны Эстонии, в числе прибывшей техники есть среди прочего и боевые машины пехоты CV 9035.

Из Палдиски техника будет переправлена в военный городок Тапа, где датчане будут проходить службу совместно с военнослужащими Великобритании в составе боевой батальонной группы НАТО.

"Мы очень рады, что солдаты и техника прибыли в Эстонию, и мы ждем совместной работы и тренировок с эстонскими и британскими коллегами", - сказал командир датского контингента подполковник Карстен Винтер.