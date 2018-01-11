Галерея: в Эстонию прибыла боевая техника датского контингента НАТО
11 января 2018 г., 17:10
В Эстонию в порт Палдиски в понедельник морским путем доставлена боевая техника для военнослужащих вооруженных сил Дании, прибывших накануне в Эстонию самолетами.
Как сообщили в пресс-службе Сил обороны Эстонии, в числе прибывшей техники есть среди прочего и боевые машины пехоты CV 9035.
Из Палдиски техника будет переправлена в военный городок Тапа, где датчане будут проходить службу совместно с военнослужащими Великобритании в составе боевой батальонной группы НАТО.
"Мы очень рады, что солдаты и техника прибыли в Эстонию, и мы ждем совместной работы и тренировок с эстонскими и британскими коллегами", - сказал командир датского контингента подполковник Карстен Винтер.