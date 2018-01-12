Юри Ратас в Ида-Вирумаа: северо-восток - гарант внутренней безопасности всей Эстонии

На первой встрече в Нарва-Йыэсуу Юри Ратас со своей стороны отметил очевидное - "жизнь в Эстонии не должна быть только в Таллинне и Тарту".

"Особенное беспокойство вызывает то, что население Ида-Вирумаа сокращается в первую очередь за счет молодежи. Я очень надеюсь, что государственная программа поддержки Ида-Вирумаа будет одобрена правительством в феврале и внесет свой вклад в решение проблем региона", - сказал он.

Премьер-министра интересовало влияние на регион административной реформы, а также положение в образовании. В Нарва-Йыэсуу говорили о развитии как здешнего малого порта, так и о Силламяэском порте, в частности о создании судоходной линии с Котка. "В Ида-Вирумаа понимают, как важно привлекать туристов в этот регион", - заметил Ратас.

Потом в разговоре с корреспондентом Rus.Postimees активный предприниматель из Нарва-Йыэсуу Сергей Гордеев, занимающийся рыбной ловлей и изготовлением продуктов из местной рыбы, не смог припомнить ни одной прежде встречи с премьер-министром в своем городе. Пользуясь этим уникальным случаем, Сергей подарил Ратасу три баночки с миногой разных вкусов.

"Всех здесь интересует сохранение Нарва-Йыэсуу как курортного города, чтобы не вырубался лес. И еще вопрос мола: у нас есть разрушенный мол, без которого замывает устье реки", - резюмировал Гордеев встречу с премьером, как лично он ее воспринял.

Этот местный житель с сожалением констатировал, что в остальной Эстонии мало знают о курорте Нарва-Йыэсуу, его мероприятиях, праздниках. "Мы пытаемся что-то сделать, но, может, мало. Мое мнение - Нарва-Йыэсуу надо дать титул летней столицы Эстонии, стремиться к этому. Пускай люди приезжают и посмотрят, как мы тут живем".

"Возможно, эта встреча с премьером - уже первый шаг к этому, и, возможно, Ратас потом приедет к нашим рыбакам. У нас есть вопросы к людям из правительства и по рыболовству, и по экологии реки Нарва, потому что за последние годы рыбы становится все меньше и меньше", - отметил предприниматель.

Руководитель Нарвского парка производства и логистики Вадим Орлов говорит, что вынес со встречи с премьером крайне положительные впечатления: "Сейчас у программы развития Ида-Вирумаа есть денежное наполнение - это само по себе сильный сигнал, и теперь обсуждается, как их потратить. Нас слушают и слышат, что очень важно".

Орлов считает особо важным предложение - компенсировать со стороны государства производственным предприятиям часть сделанных ими инвестиций. "Такая мера прописана, деньги предусмотрены, и мы очень надеемся, что правительство сумеет все это запустить к середине следующего года".

"Развивать Ида-Вирумаа можно только через привлечение производственных компаний, - уверен Орлов. - Туризм - это здорово, но если мы по-настоящему хотим дать импульс развитию Ида-Вирумаа, то это произойдет только с приходом сюда внешних инвесторов, местные с этим не справятся".

Второе готовящееся в правительстве изменение, которое Орлов считает очень важным, это прямое подключение к электросети, то есть без платы за сетевую услугу, предприятий в радиусе шести километров от электростанции. "Потребление электроэнергии растет, и ее цена становится одним из ключевых факторов при принятии решений внешними инвесторами".