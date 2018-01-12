Юри Ратас в Ида-Вирумаа: северо-восток - гарант внутренней безопасности всей Эстонии

Глубокой ночью в курортном Нарва-Йыэсуу в спа-отель Noorus заселился премьер-министр Юри Ратас, чтобы уже в восемь утра пятницы быть на встрече с предпринимателями и представителями самоуправления. Потом прошли аналогичные встречи в Нарве, и после полудня кортеж главы правительства рванул обратно в столицу на встречу с японским коллегой. Таким быстрым-быстрым образом Ратас представил на северо-востоке готовящуюся программу поддержки Ида-Вирумаа и послушал местных деятелей.
На первой встрече в Нарва-Йыэсуу Юри Ратас со своей стороны отметил очевидное - "жизнь в Эстонии не должна быть только в Таллинне и Тарту".
"Особенное беспокойство вызывает то, что население Ида-Вирумаа сокращается в первую очередь за счет молодежи. Я очень надеюсь, что государственная программа поддержки Ида-Вирумаа будет одобрена правительством в феврале и внесет свой вклад в решение проблем региона", - сказал он.
Премьер-министра интересовало влияние на регион административной реформы, а также положение в образовании. В Нарва-Йыэсуу говорили о развитии как здешнего малого порта, так и о Силламяэском порте, в частности о создании судоходной линии с Котка. "В Ида-Вирумаа понимают, как важно привлекать туристов в этот регион", - заметил Ратас.
Потом в разговоре с корреспондентом Rus.Postimees активный предприниматель из Нарва-Йыэсуу Сергей Гордеев, занимающийся рыбной ловлей и изготовлением продуктов из местной рыбы, не смог припомнить ни одной прежде встречи с премьер-министром в своем городе. Пользуясь этим уникальным случаем, Сергей подарил Ратасу три баночки с миногой разных вкусов.
"Всех здесь интересует сохранение Нарва-Йыэсуу как курортного города, чтобы не вырубался лес. И еще вопрос мола: у нас есть разрушенный мол, без которого замывает устье реки", - резюмировал Гордеев встречу с премьером, как лично он ее воспринял.
Этот местный житель с сожалением констатировал, что в остальной Эстонии мало знают о курорте Нарва-Йыэсуу, его мероприятиях, праздниках. "Мы пытаемся что-то сделать, но, может, мало. Мое мнение - Нарва-Йыэсуу надо дать титул летней столицы Эстонии, стремиться к этому. Пускай люди приезжают и посмотрят, как мы тут живем".
"Возможно, эта встреча с премьером - уже первый шаг к этому, и, возможно, Ратас потом приедет к нашим рыбакам. У нас есть вопросы к людям из правительства и по рыболовству, и по экологии реки Нарва, потому что за последние годы рыбы становится все меньше и меньше", - отметил предприниматель.
Руководитель Нарвского парка производства и логистики Вадим Орлов говорит, что вынес со встречи с премьером крайне положительные впечатления: "Сейчас у программы развития Ида-Вирумаа есть денежное наполнение - это само по себе сильный сигнал, и теперь обсуждается, как их потратить. Нас слушают и слышат, что очень важно".
Орлов считает особо важным предложение - компенсировать со стороны государства производственным предприятиям часть сделанных ими инвестиций. "Такая мера прописана, деньги предусмотрены, и мы очень надеемся, что правительство сумеет все это запустить к середине следующего года".
"Развивать Ида-Вирумаа можно только через привлечение производственных компаний, - уверен Орлов. - Туризм - это здорово, но если мы по-настоящему хотим дать импульс развитию Ида-Вирумаа, то это произойдет только с приходом сюда внешних инвесторов, местные с этим не справятся".
Второе готовящееся в правительстве изменение, которое Орлов считает очень важным, это прямое подключение к электросети, то есть без платы за сетевую услугу, предприятий в радиусе шести километров от электростанции. "Потребление электроэнергии растет, и ее цена становится одним из ключевых факторов при принятии решений внешними инвесторами".
Ректор Академии МВД и член Нарвского горсобрания Катри Райк, тоже участвовашая во встрече с премьером, отметила, что за десятилетие разговоров о будущей программе поддержки Ида-Вирумаа у всех выросли очень большие ожидания на этот счет. Теперь же все услышали о всего 2,8 миллионах евро, выделенных на этот год, что само по себе может вызвать вопросы и недовольства. "Мы столько лет рассчитывали на эту программу, но жизнь показывает, что рассчитывать надо на самих себя", - сказала Райк.
"Но я имею честь руководить проектом будущего нарвского колледжа Академии внутренних дел за 14,8 миллиона, который сейчас является самым большим проектом государства в Ида-Вирумаа", - напомнила она в оправдание государства.
Со встречи с премьер-министром Райк вынесла понимание, что будет делаться упор на развитие жизненной среды и поддежку предприятий. "Это действительно хорошая новость, что предприятия, находящиеся в радиусе шести километров от электростанции, получают электричество еще дешевле", - согласна она.
"Много говорилось на встрече о жилье: в Нарве есть пустые квартиры, однако хороший специалист с зарплатой 4000 евро не хочет жить где-нибудь на девятом этаже - он хочет новый дом. Но строители не могут это строить, поскольку не получают кредит в банках, не считающих этот регион быстро развиающимся - это такой замкнутый круг", - отметила Райк, на что надо уделить внимание.
На вопрос корреспондента Rus.Postimees о том, не обидятся ли другие регионы Эстонии из-за повышенного внимания к северо-востоку, Катри Райк ответила, что надо честно признать следующее: "Когда развивается Ида-Вирумаа, развивается Нарва, когда люди здесь становятся более довольными свое жизнью в Эстонии, тогда и люди в Пярну, Выру и Валга тоже чувствуют себя как-то увереннее".
"Вопрос об отношении нарвитян к эстонскому государству стоит все время. Здесь в каком-то смысле гарантия нашей внутреней безопасности, нравится нам это или нет", - уверена Райк.
О готовящейся программе поддержки Ида-Вирумаа
* В государственном бюджете 2018 года на запуск программы Ида-Вирумаа предусмотрено 2,8 миллиона евро. Первые практические шаги будут предприняты во втором полугодии.
* Объем финансирования в следующие годы и его источники будут определены при составлении бюджетной стратегии на 2019-2022 год.
* Уже известно, что в 2017-2021 годы государство планирует направить в Ида-Вирумаа около 200 миллионов евро инвестиций, в том числе в промышленные площади, туристические объекты, повышение качества публичных услуг (в том числе медицинская помощь первого уровня, госгимназии), городскую среду, а также учебно-тренировочный центр Академии МВД.
* Направления программы: экономическая среда должна способствовать притоку новых инвестиций и повышать предпринимательскую активность, помогать росту доходов населения и занятости; для стабильного развития региона необходимо разнообразить экономику, чтобы подготовиться к снижению объема сланцевой промышленности; при развитии жизненной среды в фокусе находится решение проблемы полностью или частично пустующих жилых домов.
* Дополнительные предложения к программе: создание мер по поддержке инвестиций в промышленное производство, обучение предпринимателей и ключевых работников предприятий английскому и эстонскому языку, консультирование и обучение предпринимателей в области экспорта и технологий, увеличение субсидий бизнесу на уровне местного самоуправления, участие государства в финансировании Вируского фильмофонда, поддержка инкубаторов предпринимательства и стартапов, выплата т.н. стипендии молодого специалиста, запуск пилотного проекта по решению проблемы пустующих жилых домов и последущее внедрение целевых мер поддержки.
Источник: доклад Министерства финансов