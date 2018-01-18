Специалист: январь этого года для сельхозкультур выдался благоприятнее, чем прошлый

«В сравнении с прошлым годом, нынешний январь выдался несколько лучшим, в прошлом году было слишком тепло и в результате растения уже тогда пошли в рост. Это самый опасный вариант развития, когда начинается сильное колебание температур — растения в прошлом году «решили», что уже весна на дворе», - пояснил в интервью BNS Амеэрикас.

«Теплая погода не благоприятна для роста растений, сырая погода плохо сказывается на них, они так и остаются нераскрывшимися. Когда достаточно холодно, растения переходят в режим отдыха и получают в промерзшей земле достаточно воздуха, но если они оказываются под водой, дело плохо», - добавил он.

По словам Амеэрикаса, в этом году январь выдался не таким теплым, но минувшей осенью не удалось заложить надежный фундамент урожая. «С посевной в сроки не поспели, осень была очень холодной, солнца не хватило. Надежды на очень высокие урожаи озимых нет, если учесть, что менее половины полей успели засеять», - сказал он.

Наиболее эффективной температурой воздуха для роста растений является плюс пять градусов по Цельсию, но при этом важно, чтобы температура была стабильной, поскольку температурные колебания плохо сказываются на растениях.