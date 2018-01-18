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Специалист: январь этого года для сельхозкультур выдался благоприятнее, чем прошлый

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Поле зимой. Иллюстративное фото.

ФОТО: Scanpix

Погодные условия в январе этого года были более благоприятными для озимых культур, чем в прошлом году, однако из-за сырой осени и небольшой по объему посевной хорошего урожая в новом году ждать не приходится, считает директор по развитию аграрного предприятия Baltic Agro Маргус Амеэрикас.

«В сравнении с прошлым годом, нынешний январь выдался несколько лучшим, в прошлом году было слишком тепло и в результате растения уже тогда пошли в рост. Это самый опасный вариант развития, когда начинается сильное колебание температур — растения в прошлом году «решили», что уже весна на дворе», - пояснил в интервью BNS Амеэрикас.

«Теплая погода не благоприятна для роста растений, сырая погода плохо сказывается на них, они так и остаются нераскрывшимися. Когда достаточно холодно, растения переходят в режим отдыха и получают в промерзшей земле достаточно воздуха, но если они оказываются под водой, дело плохо», - добавил он.

По словам Амеэрикаса, в этом году январь выдался не таким теплым, но минувшей осенью не удалось заложить надежный фундамент урожая. «С посевной в сроки не поспели, осень была очень холодной, солнца не хватило. Надежды на очень высокие урожаи озимых нет, если учесть, что менее половины полей успели засеять», - сказал он.

Наиболее эффективной температурой воздуха для роста растений является плюс пять градусов по Цельсию, но при этом важно, чтобы температура была стабильной, поскольку температурные колебания плохо сказываются на растениях.

«Минус 10 градусов для растений это еще не холод. Если учесть, что уже есть небольшой слой снега, то растения выдержат и -20. По весне соки в растении начинают бродить и если растение «решит», что уже пора расти, то даже один-два градуса мороза могут нанести ему вред», - отметил Амеэрикас.

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