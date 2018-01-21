Тяжелое ДТП произошло в 18 часов в деревне Тильга на 173-м км шоссе Йыхви-Тарту-Валга. По предварительным данным, 58-летний мужчина ехал на автомобиле Volkswagen Caravelle из Рынгу в сторону Тарту, когда заметил прямо перед столкновением идущего посреди дороги пешехода. Ехавшая навстречу машина в последний момент осветила передвигающегося без отражателя пешехода, поэтому у водителя не было времени, чтобы отреагировать. Также он не мог выехать на встречную полосу, поэтому столкновение с пешеходом было неизбежно.

В результате столкновения с микроавтобусом передвигавшийся посреди дороги 63-летний мужчина получил такие тяжелые травмы, что скончался на месте происшествия. Полиция сообщает, что водитель был трезв и у него есть права. Скорость автомобиля, был ли пешеход в состоянии алкогольного опьянения и прочие детали ДТП будут выяснены в ходе расследования.

Оперативный руководитель Лыунаской префектуры Оттомар Вирк говорит, что ДТП произошло в темное время суток на прямом участке дороги с хорошей видимостью, но где нет отдельного уличного освещения, что осложняет передвижение пешеходов вблизи или посреди дороги в темное время. «Поскольку пешеход в подобных ситуациях всегда слабая сторона, следует ему для избежания опасности сделать больше, чем просто, при передвижении по дороге, надеется на других участников дорожного движения, случай и удачу», - говорит Вирк.