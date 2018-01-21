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Фото: машина насмерть сбила пешехода Дополнено в 21:50!

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Сегодня вечером в волости Эльва в Тартумаа произошло ДТП: идущий посреди проезжей части 63-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения был сбит микроавтобусом и погиб. 

Тяжелое ДТП произошло в 18 часов в деревне Тильга на 173-м км шоссе Йыхви-Тарту-Валга. По предварительным данным, 58-летний мужчина ехал на автомобиле Volkswagen Caravelle из Рынгу в сторону Тарту, когда заметил прямо перед столкновением идущего посреди дороги пешехода. Ехавшая навстречу машина в последний момент осветила передвигающегося без отражателя пешехода, поэтому у водителя не было времени, чтобы отреагировать. Также он не мог выехать на встречную полосу, поэтому столкновение с пешеходом было неизбежно.

В результате столкновения с микроавтобусом передвигавшийся посреди дороги 63-летний мужчина получил такие тяжелые травмы, что скончался на месте происшествия. Полиция сообщает, что водитель был трезв и у него есть права. Скорость автомобиля, был ли пешеход в состоянии алкогольного опьянения и прочие детали ДТП будут выяснены в ходе расследования. 

Оперативный руководитель Лыунаской префектуры Оттомар Вирк говорит, что ДТП произошло в темное время суток на прямом участке дороги с хорошей видимостью, но где нет отдельного уличного освещения, что осложняет передвижение пешеходов вблизи или посреди дороги в темное время. «Поскольку пешеход в подобных ситуациях всегда слабая сторона, следует ему для избежания опасности сделать больше, чем просто, при передвижении по дороге, надеется на других участников дорожного движения, случай и удачу», - говорит Вирк.

По его словам, на данный момент известно только, что всего за пару минут до трагического ДТП в Центр тревоги поступило сообщение от случайного прохожего, который рассказал о плетущемся по проезжей части мужчине с признаками алкогольного опьянения. Но еще до того, как патрульные полицейские успели отреагировать, произошло смертельное ДТП. «Учитывая поведение мужчины в прошлом, его небрежное и безразличное отношение к дорожному движению, к сожалению, это был лишь вопрос времени, когда произойдет несчастье с такими тяжелыми последствиями», - заключает Вирк. 

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