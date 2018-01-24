Навальный выступил на слушаниях ЕСПЧ по делу о его задержаниях в России

Как пояснил Навальный в своем блоге, речь идет о семи случаях его задержаний на митингах. «Сами эти дела (о политических мотивах - прим. ред.) мы выиграли, но вот сейчас требуем признания этой самой 18-й статьи, а правительство России, в свою очередь, всеми силами пытается сделать, чтобы этого не произошло», - рассказал политик.

«За последние несколько лет меня лишали свободы не менее семи раз. В прошлом году, в самый разгар моей президентской кампании, я провел два месяца в тюремной камере. Каждый раз, когда я анонсирую протестные акции, власти их запрещают, а затем задерживают меня и моих соратников за то, что мы пользуемся нашим правом на проведение собраний», - сказал Навальный на слушаниях.

Алексей Навальный. ФОТО: Jean-Francois Badias/AP

Политик пошутил: «Вероятность того, что мои задержания не были политически мотивированными, так же низка, как то, что мы встретим динозавра в здании суда. Или как вероятность поражения президента Путина на предстоящих выборах. Этот вариант даже менее вероятен, чем сценарий с динозавром».

Навальный также добавил, что угрозы для демократии чаще всего возникают из-за того, что некая группа политиков так жаждет власти, что соблюдение законов становится для них опциональным. Он призвал суд не ограничиваться рассмотрением дел порознь, а вынести решение по их общему «политическому контексту» и по ситуации в России в целом.

Журналист Никита Баталов у себя в Twitter приводит одну из цитат с выступления адвоката оппозиционера Ольги Михайловой. Она заявила, что Навальный - это человек, которого Владимир Путин боится больше всего.

По словам Навального, представителей российской власти было очень смешно слушать. Так, один из членов делегации из РФ заявил коллегии судей о том, что «в России все прекрасно с митингами, разрешения выдают постоянно, никто препятствия не чинит, а Навальный сам обожает, когда его арестовывают». «Буквально так и сказал», - подчеркнул политик.

В Европейском суде pic.twitter.com/Q5DeyOWu8J — Alexey Navalny (@navalny) January 24, 2018

«В своем выступлении я, в общем-то, говорил о том, о чем пишу постоянно: важность нашего права на собрания возрастает многократно в условиях, когда все остальные политические права (выборы, доступ к СМИ, нормальные суды) отняты. В этих условиях мы должны активно пользоваться этим своим правом всегда и 28 января в частности (в этот день состоится всероссийская „Забастовка избирателей“ - прим. ред.)», - рассказал оппозиционер.

Навальный также отметил, что слушания прошли очень интересно, особенно для юриста в России, где судья - «это всего лишь приложение к телефону, через который диктуется приговор». «Тут настоящий состязательный процесс, все очень важно и торжественно, стороны тщательно готовятся, судьи задают вопросы», - рассказал он.

Политик добавил, что решение будет нескоро, через несколько месяцев, но это будет очень важно для всех последующих подобных дел. Отметим, что в ходе заседания Навальный также упомянул тот факт, что его не допустили к выборам из-за уголовной судимости, которую ЕСПЧ признал неправомерной и требовал ее снятия.

Ранее оппозиционер обратил внимание Конституционного суда РФ на тот факт, что отказ ЦИК регистрировать его кандидатом противоречит Конституции страны, поскольку в ней говорится, что в выборах не может участвовать человек, отбывающий наказание в местах лишения свободы. Юристы политика заявляли, что расширение ограничений подменяет народовластие правовым формализмом.