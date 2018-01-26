В России судью, смаковавшую в приговоре изнасилование ребенка, лишили мантии

Служительницу Фемиды обвинили в том, что ее приговор по делу о сексуальном насилии над несовершеннолетним изобиловал натуралистическими подробностями, которые она не постеснялась озвучить в момент оглашения, сообщает портал Newsru.com.

Преснякова трудилась в должности судьи 16 лет и имела пятый квалификационный класс. Ее последним местом работы был Козульский районный суд, где одно время она исполняла обязанности председателя, пишет Legal.Report .

Поводом для возбуждения дисциплинарного производства явилось представление председателя Красноярского краевого суда Николая Фуги, углядевшего в действиях Пресняковой неоднократные грубые нарушения норм процессуального права, допущенные при рассмотрении ряда уголовных дел. Они, в частности, повлекли отмену одного приговора: его судья подготовила не в совещательной комнате и вручила заинтересованным сторонам на несколько дней позже установленного срока.

В вину Пресняковой поставили и другие неправильные действия, последствиями которых стали неоднократные вынесения апелляционной инстанцией частных определений (в деле фигурировало два эпизода: 27 декабря 2016 года и 11 мая 2017 года). Затем всплыл самый скандальный эпизод, заставивший членов ВККС заметно оживиться: 26 сентября 2016 года, как признала красноярская ККС, Преснякова, вынося приговор по уголовному делу о сексуальном насилии над несовершеннолетним в отношении гражданина Бачило (впоследствии он был отменен кассацией и отправлен на новое рассмотрение), допустила в описательной и мотивировочной частях "неоднократное в подробностях описание способов совершения преступления сексуального характера в отношении малолетнего". Были допущены "слова и выражения, использование которых является неприемлемым", на что указывалось в упомянутом частном определении, вынесенном в адрес судьи.

Текст скандального приговора первоначально был опубликован в базе судебных и нормативных актов, но потом удален, о чем свидетельствует сохранившаяся лакуна в перечне .

Пытаясь оправдаться перед коллегами, Татьяна Преснякова назвала решение ККС необоснованным, слишком жестким и "принятым бездоказательно". Вывод о том, что приговор по первому из упомянутых выше дел изготовлен с нарушениями, она назвала основанным "лишь на предположениях".

"Ни участвовавший в деле прокурор, ни адвокат, никто не указал на нарушение тайны совещательной комнаты!" - добавила Преснякова.

Судья посчитала, что в отношении нее была развязана кампания травли и за этими действиями якобы стоит председатель суда Ольга Чижикова. Заняв эту должность, она якобы принялась всячески гнобить Преснякову бесконечными проверками.

"Коллегией, чье решение мне просто неприятно читать, совершенно не учтено то обстоятельство, что я все-таки проработала в суде 16 лет, - подчеркнула Преснякова. - И ни с одним из предыдущих председателей судов проблем у меня не было. С Чижиковой же у меня сразу сложились крайне неприязненные отношения".