Саакашвили назначили ночной домашний арест

Экс-президенту Грузии, лидеру партии "Рух новых сил" Михаилу Саакашвили назначен ночной домашний арест с 22:00 до 7:00, такое решение принял Апелляционный суд Киев.
Таким образом, суд частично удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры Украины, сообщает Интерфакс.
В свою очередь сам Саакашвили заявил, что он и его сторонники будут продолжать марши с целью отстранения от власти президента Украины Петра Порошенко. "Петр Алексеевич, не на того нарвались. Буду сражаться, пока ни один из барыг не будет отстранен от власти", - заявил экс-глава одесской администрации.
Он выразил уверенность, что власть не хочет, чтобы он передвигался по стране, появлялся в вечерних эфирах украинских телеканалов. Саакашвили отметил, что у него были планы ехать во Львов и в Винницу.