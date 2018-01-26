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Саакашвили назначили ночной домашний арест

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Михаил Саакашвили.

ФОТО: VALENTYN OGIRENKO/REUTERS

 Экс-президенту Грузии, лидеру партии "Рух новых сил" Михаилу Саакашвили назначен ночной домашний арест с 22:00 до 7:00, такое решение принял Апелляционный суд Киев. 

Таким образом, суд частично удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры Украины, сообщает Интерфакс

В свою очередь сам Саакашвили заявил, что он и его сторонники будут продолжать марши с целью отстранения от власти президента Украины Петра Порошенко. "Петр Алексеевич, не на того нарвались. Буду сражаться, пока ни один из барыг не будет отстранен от власти", - заявил экс-глава одесской администрации.

Он выразил уверенность, что власть не хочет, чтобы он передвигался по стране, появлялся в вечерних эфирах украинских телеканалов. Саакашвили отметил, что у него были планы ехать во Львов и в Винницу.

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