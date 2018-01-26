Саакашвили назначили ночной домашний арест

В свою очередь сам Саакашвили заявил, что он и его сторонники будут продолжать марши с целью отстранения от власти президента Украины Петра Порошенко. "Петр Алексеевич, не на того нарвались. Буду сражаться, пока ни один из барыг не будет отстранен от власти", - заявил экс-глава одесской администрации.