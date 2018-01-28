Как передает корреспондент портала "Медуза", Навальный прошелся по Тверской, крича "Жулики и воры!". Он также заранее предупредил своих коллег, чтобы те его не отбивали, когда придет полиция, отметил журналист.

Спустя несколько минут возле него появились сотрудники полиции, которые взяли его под руки и затолкали в автобус. Как передает МБК, участники митинга пытались отбить Навального у полиции, однако автобус уехал моментально, пока его не успели окружить сторонники оппозиционера.

На фотографиях, сделанных корреспондентом МБК, видно, что силовики задерживали Навального предельно жестко. Досталось и его сторонникам.

В социальных сетях между тем появилось видео момента задержания.

Тот самый момент задержания Навального. Всё произошло за секунды pic.twitter.com/mPxKmQOy8f — TJ (@tjournal) 28 января 2018 г.

Навальный уже после задержания твитнул: "Задержание одного человека теряет малейший смысл, если нас много. Кто-нибудь, придите и замените меня".

Отметим, что в воскресенье с самого утра на Тверской начали собираться спецотряды полиции с касками и щитами. На улице Малая Дмитровка, которая тянется параллельно Тверской, стояли автозаки.

В преддверии акции Росгвардия объявила, что в случае проведения несанкционированных акций будет действовать жестко. "Мы люди военные и всегда ожидаем чего-то и готовимся к нештатному развитию любой ситуации. Если такое будет происходить, мы к этому будем готовы, будем действовать жестко, оперативно, но в пределах и рамках действующего законодательства", - утверждал замначальника Главного управления охраны общественного порядка Росгвардии Алексей Зинин.