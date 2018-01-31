Убийца подростка надеется на сокращение срока наказания

Государственный суд накануне принял к рассмотрению кассационную жалобу защитника Мати Кеэма (56), который летом прошлого года был признан виновным в убийстве 16-летнего подростка и приговорен к четырем годам и двум месяцам лишения свободы.
Ранее апелляцию адвоката Кеэма отклонил Тартуский окружной суд. Защитник ходатайствует о том, чтобы поступок Кеэма был квалифицирован как физическое насилие, что означает и более мягкое наказание. В качестве альтернативы адвокат ходатайствует о сокращении срока наказания своему подзащитному, передает Rus.ERR.
Как ожидается, Государственный суд примет решение по кассации в течение 30 дней.
Как ранее писал портал Rus.Postimees, 14 июля 2016 года около полуночи погибший молодой человек вместе с подростками 18 и 15 лет находились у многоквартирного дома в деревне Кулдре волости Урвасте в Вырумаа. Между жильцом дома и 15-летним молодым человеком произошел конфликт, из-за которого подросток выпустил воздух из шины стоявшего перед домом автомобиля, который принадлежал сыну Кеэма.
Это заметил кто-то из соседей и сообщил Кеэму. Тот вышел во двор к машине, но к тому моменту там был лишь 16-летний подросток. Кеэм ударил его кулаком по лицу. Молодой человек упал и потерял сознание. По просьбе Кеэма на место вызвали скорую помощь и пострадавшего доставили в больницу, где молодой человек скончался 15 июля после полудня. Тяжелая травма, повлекшая за собой смерть, возникла в результате нанесенного Кеэмом удара.