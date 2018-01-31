Убийца подростка надеется на сокращение срока наказания

Ранее апелляцию адвоката Кеэма отклонил Тартуский окружной суд. Защитник ходатайствует о том, чтобы поступок Кеэма был квалифицирован как физическое насилие, что означает и более мягкое наказание. В качестве альтернативы адвокат ходатайствует о сокращении срока наказания своему подзащитному, передает Rus.ERR.

Как ожидается, Государственный суд примет решение по кассации в течение 30 дней.

Как ранее писал портал Rus.Postimees, 14 июля 2016 года около полуночи погибший молодой человек вместе с подростками 18 и 15 лет находились у многоквартирного дома в деревне Кулдре волости Урвасте в Вырумаа. Между жильцом дома и 15-летним молодым человеком произошел конфликт, из-за которого подросток выпустил воздух из шины стоявшего перед домом автомобиля, который принадлежал сыну Кеэма.