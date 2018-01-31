План объединения русской гимназии с эстонской привел к накалу страстей

«Попечительский совет считает решение о ликвидации Кейлаской Общей гимназии необоснованным и антигуманным», - написала в переданном BNS сообщении член совета Оксана Пост. По ее словам, совет в среду направил письмо министру образования Майлис Репс, в котором попросил у министра помощи.

«Школа полностью укомплектована и показывает прекрасные результаты. Планов и стратегии сохранения русского образования в рамках объединенной гимназии (у мэрии Кейла — BNS) нет. У эстонской гимназии также нет ресурсов на адаптацию русских детей в их гимназии. Правящая в городе Партия реформ руководствуется материальным интересом отобрать здание школы у русских детей, а не общей пользой для жителей города», - отмечается в письме членов совета.

Мэр города Кейла Энно Фельс в интервью BNS опроверг обвинения в адрес мэрии, отметив, что русскоязычное образование в городе не упраздняется.

«Хочу подчеркнуть, что мы не отменяем русскоязычное образования, но хотим усилить руководство, предоставить школе дополнительные возможности», - отметил Фельс.

По его словам, мэрия хотела бы объединить Кейласкую Общую гимназию с эстонской Кейлаской школой, но при этом сохранить и русскоязычное образование.

«Мы хотим сохранить образование на русском языке, но мы хотим повысить его уровень и, естественно, интегрировать общины», - пояснил мэр Кейла.

«Мы хотим привязать их к Кейлаской Школе, то есть связать между собоц эстонскую и русскую общины», - сказал Фельс, отмечая, что школы компактно будут находиться вместе и здание Общей гимназии физически объединится со зданием начальной ступени Кейлаской школы.

«Наш план состоит в том, чтобы объединить руководство и таким образом достигнуть лучшей синергии», - сказал Фельс.

По его словам, городское собрание Кейла пока решения об объединении школ не приняло, как утверждают члены попечительского совета. Мэрия обсудила эту тему и рекомендовала продолжить ее рассмотрение.

Сейчас ведутся встречи представителей мэрии с тем, чтобы разъяснить суть плана, сказал Фельс. По его словам, он уже встречался с учителями Общей гимназии и на следующей неделе собирается провести встречи с родителями учащихся, а также с членами попечительского совета.

Мэр напомнил, что вопрос об объединении русскоязычной школы с эстонской в повестке дня был уже последние десять лет, но нынешнее обострение темы связано в первую очередь с амбициями отдельных руководителей, которые в результате могут лишиться своей работы, считает Фельс.