В Японии при пожаре в доме престарелых погибли 11 человек

Всего в доме престарелых проживали 16 человек. Все жильцы были пожилыми и получали социальное пособие для малообеспеченных граждан.

По информации местной противопожарной службы, сообщения о возгорании поступили в 23:40 среды по местному времени (16:40 по Таллинну). К месту пожара были направлены 40 пожарных расчетов.

В здании проживали 16 человек. Все жильцы были пожилыми и получали социальное пособие для малообеспеченных граждан.