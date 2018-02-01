В Японии при пожаре в доме престарелых погибли 11 человек

В Японии в результате пожара, вспыхнувшего в ночь на четверг, 1 февраля, в доме престарелых в городе Саппоро на северном острове Хоккайдо, погибли 11 человек, сообщает Newsru.com со ссылкой на NHK.
Всего в доме престарелых проживали 16 человек. Все жильцы были пожилыми и получали социальное пособие для малообеспеченных граждан.
По информации местной противопожарной службы, сообщения о возгорании поступили в 23:40 среды по местному времени (16:40 по Таллинну). К месту пожара были направлены 40 пожарных расчетов.
В здании проживали 16 человек. Все жильцы были пожилыми и получали социальное пособие для малообеспеченных граждан.
Спасателям удалось вывести пять человек - трех мужчин и двух женщин - в возрасте от 50 до 80 лет. Еще 11 человек - восемь мужчин и три женщины - погибли.