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В Японии при пожаре в доме престарелых погибли 11 человек

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ФОТО: SOCIAL MEDIA/REUTERS

В Японии в результате пожара, вспыхнувшего в ночь на четверг, 1 февраля, в доме престарелых в городе Саппоро на северном острове Хоккайдо, погибли 11 человек, сообщает Newsru.com со ссылкой на NHK.

Всего в доме престарелых проживали 16 человек. Все жильцы были пожилыми и получали социальное пособие для малообеспеченных граждан.

По информации местной противопожарной службы, сообщения о возгорании поступили в 23:40 среды по местному времени (16:40 по Таллинну). К месту пожара были направлены 40 пожарных расчетов.

В здании проживали 16 человек. Все жильцы были пожилыми и получали социальное пособие для малообеспеченных граждан.

Спасателям удалось вывести пять человек - трех мужчин и двух женщин - в возрасте от 50 до 80 лет. Еще 11 человек - восемь мужчин и три женщины - погибли.

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