Фото: десять прекрасных домов у озера, в которых хочется жить

Райский уголок

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Здорово, когда есть место, куда ты можешь сорваться на выходных всей семьей и просто отдохнуть от городской суеты. Например, у дизайнера Anne Hepfer такое местонаходится на озере Онтарио, и она туда ездит со своей семьей каждую пятницу.

Захватывающий вид и овцы

ФОТО: pufikhomes.com

Иногда хочется, чтобы твоими соседями была только природа и все еt богатства. Именно такой дом с прекрасным видом на озеро в Польше построило архитектурное бюро Hola Design. Вокруг природа да овцы, которые завидовать вам и обсуждать вас точно не станут.

По щучьему веленью

ФОТО: pufikhomes.com

Глядя на этот интерьер, вы вряд догадаетесь, что когда-то это был ничем не приметный дом рыбака. Но потом хозяину надоела такая жизнь, и он решил переделать дом в коттедж для отдыха и теперь сдает его в аренду. И сюда действительно хочется приехать на выходные, ведь вид на озеро просто потрясающий.

Страна озер

ФОТО: pufikhomes.com

Если вы бывали в Швеции, то уже в курсе, а если вам еще только посчастливиться побывать, вы, несомненно, заметите, что там очень большое количество озер, а вокруг них - много красивых домов. И даже если дом построен не прямо у озера, то ближайшее озеро все равно будет недалеко. Вариантов домов там много, но вот один из тех, который нам особенно понравился.

Убежище от суеты

ФОТО: pufikhomes.com

Хозяевам этого дома в Мексике очень повезло, ведь он не только стильный, современный и с потрясающей природой вокруг, это еще и идеальное убежище от суеты будних дней. Обязательно посмотрите, как владельцы все обустроили внутри. Здесь, правда, отдыхаешь и душой, и телом.

Место для души

ФОТО: pufikhomes.com

Этот уютный дом имеет площадь всего 25 кв. м., но их вполне достаточно хозяйке дома, которая приезжает сюда в особенные моменты ее жизни. Прекрасная природа вокруг и озеро прямо напротив дома – мы бы не отказались от такого места отдыха.

Когда первое впечатление обманчиво

ФОТО: pufikhomes.com

Увидев этот дом в США вживую впервые, скорее всего вы бы не подумали, что он может быть прекрасным внутри, ведь внешне он и, правда, выглядит старо. Но первое впечатление зачастую обманчиво, поэтому вам обязательно нужно посмотреть на него внутри, а только потом делать выводы. А мы пока насладимся видом на озеро возле этого дома с секретом.

Бетонный стиль

ФОТО: pufikhomes.com

Бетонные стены тоже могут выглядеть стильно! Доказательство тому -этот современный дом в пригороде Стокгольма, который не похож на традиционные шведские дома. А еще здесь есть и свой собственный бассейн, и выход к озеру.

Дом мечты

ФОТО: pufikhomes.com

Когда смотришь на этот дом, то хочется, чтобы тебя ущипнули, ведь кажется, что такая красота бывает только во сне. Но на самом деле дом даже более, чем реален и его хозяевам очень повезло.

Деревянное чудо

ФОТО: pufikhomes.com