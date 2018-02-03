В районе Отепя есть около 70 различных саун: финские, русские и турецкие бани, бани с электрическим и дровяным отоплением, дымовые, плавучие и бочковые сауны. В феврале в Отепя проводится традиционный Европейский банный марафон, в котором участвуют команды по четыре человека.

Целью зарегистрированных команд является прохождение максимально возможного количества бань за короткий период времени. Команды получают ориентировочные карты, всем членам команды придется провести в каждой из парилок не менее трех минут. Заработать дополнительные баллы можно, окунувшись в прорубь и купальную бочку, а также приняв участие в других аттракционах и затеях.