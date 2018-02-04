воскресенье, 4 февраля 2018 г.
EST
ENG
"Для меня не существует границ – ни идеологических, ни национальных, ни географических"

Андрес Мустонен

Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
ЭР100
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
Не проспи Олимпиаду!
Прямые трансляции зимней Олимпиады 9-25 февраля на Rus.Postimees!
Новости Программа Виды спорта Сборная Эстонии Звезды Олимпиады
До прямых трансляций осталось

В Латвии четырех граждан Эстонии отправили в тюрьму за контрабанду людей

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Вьетнамские иммигранты, незаконно проникшие в Эстонию.

ФОТО: Полиция

Алуксненский районный суд приговорил четырех граждан Эстонии и одного гражданина России, обвиняемых в переправке через границу 17 нелегальных иммигрантов, к реальным тюремным срокам.

Подсудимые наказаны лишением свободы на срок от трех до шести лет, сообщила BNS пресс-служба суда.

Один из граждан Эстонии также обвинялся в том, что предлагал взятку государственному должностному лицу, чтобы переправить нелегальных иммигрантов из России в Латвию.

Как сообщалось, в марте прошлого года пограничники вместе с полицейскими задержали в Инчукалнском крае пять автомобилей, на которых российско-латвийскую границу незаконно пересекли 17 граждан Вьетнама.

За незаконное перемещение иммигрантов были задержаны пять водителей автомобилей - четыре гражданина Эстонии и один гражданин России.

Актуально

Читать также

НАВЕРХ