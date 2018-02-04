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Эксперты: цены на квартиры в Таллинне скоро перестанут расти

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ФОТО: Elmo Riig / Sakala

В 2017-м количество сделок с недвижимостью в Таллинне добралось до отметки в 10 000: от обычных двушек до элитного жилья с видом на залив. 

Средняя стоимость квадратного метра повысилась на 12 процентов и теперь составляет две тысячи евро, но эксперты предрекают, что цены в скором времени прекратят свой рост, сообщает портал Rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".

По оценке экспертов, предложение на новое жилье в столице превысит спрос примерно в течение двух лет, когда все начатые стройки будут завершены и тогда же может произойти и коррекция цен.

Но обвала рынка, как это  было 10 лет назад, ни один из опрошенных "АК" специалистов не предсказывает. 

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