Эксперты: цены на квартиры в Таллинне скоро перестанут расти
4 февраля 2018 г., 21:39
В 2017-м количество сделок с недвижимостью в Таллинне добралось до отметки в 10 000: от обычных двушек до элитного жилья с видом на залив.
Средняя стоимость квадратного метра повысилась на 12 процентов и теперь составляет две тысячи евро, но эксперты предрекают, что цены в скором времени прекратят свой рост, сообщает портал Rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".
По оценке экспертов, предложение на новое жилье в столице превысит спрос примерно в течение двух лет, когда все начатые стройки будут завершены и тогда же может произойти и коррекция цен.
Но обвала рынка, как это было 10 лет назад, ни один из опрошенных "АК" специалистов не предсказывает.