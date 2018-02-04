Эксперты: цены на квартиры в Таллинне скоро перестанут расти

Средняя стоимость квадратного метра повысилась на 12 процентов и теперь составляет две тысячи евро, но эксперты предрекают, что цены в скором времени прекратят свой рост, сообщает портал Rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".

По оценке экспертов, предложение на новое жилье в столице превысит спрос примерно в течение двух лет, когда все начатые стройки будут завершены и тогда же может произойти и коррекция цен.