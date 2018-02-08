четверг, 8 февраля 2018 г.
"В переменах нет ничего плохого, а в частых отчаянных переменах - есть”

Дмитрий Егоров

Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
ЭР100
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
Не проспи Олимпиаду!
Прямые трансляции зимней Олимпиады 9-25 февраля на Rus.Postimees!
Новости Программа Виды спорта Сборная Эстонии Звезды Олимпиады
До прямых трансляций осталось
  • Rus.Postimees.ee
  • За рубежом
  • В России мужчина, приревновавший таксистку к пассажиру, тяжело ранил его гвоздодером

В России мужчина, приревновавший таксистку к пассажиру, тяжело ранил его гвоздодером

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Лом.

ФОТО: MARGUS ANSU/PM/SCANPIX BALTICS

Полицейские Кемеровской области возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который напал на пассажира такси в приступе ревности. В итоге клиент получил тяжелую черепно-мозговую травму от удара гвоздодером.

Расследование началось после того, как в дежурную часть УМВД России по Кемерово обратилась 28-летняя местная жительница, сообщает портал Newsru.com.

Заявительница рассказала, что работает водителем такси и несколько минут назад у нее произошел конфликт со знакомым. В ходе ссоры пассажир получил черепно-мозговую травму, сообщает официальный сайт областного ГУ МВД.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 38-летний местный житель.

По предварительным данным, мужчина увидел во дворе жилого дома припаркованный автомобиль своей знакомой, в салоне которого находился неизвестный мужчина. "Разозлившись на присутствие постороннего в машине, кемеровчанин несколько раз пнул автомобиль. Между ним и водительницей возник конфликт, в ходе которого таксистка попыталась взятым из багажника гвоздодером отогнать знакомого от своей машины", - сказано в пресс-релизе.

Злоумышленник вырвал инструмент из рук женщины, но "не рассчитал траекторию и нанес удар выдергой по голове выходящему из салона на помощь пассажиру". В результате потерпевший получил черепно-мозговую травму, квалифицируемую как тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело возбуждено по ст. 118 УК РФ ("Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности"). Виновнику грозит наказание в виде шести месяцев ареста или штраф в размере до 80 тысяч рублей.

Актуально

Читать также

НАВЕРХ