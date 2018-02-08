В России мужчина, приревновавший таксистку к пассажиру, тяжело ранил его гвоздодером

Расследование началось после того, как в дежурную часть УМВД России по Кемерово обратилась 28-летняя местная жительница, сообщает портал Newsru.com.

Заявительница рассказала, что работает водителем такси и несколько минут назад у нее произошел конфликт со знакомым. В ходе ссоры пассажир получил черепно-мозговую травму, сообщает официальный сайт областного ГУ МВД.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 38-летний местный житель.

По предварительным данным, мужчина увидел во дворе жилого дома припаркованный автомобиль своей знакомой, в салоне которого находился неизвестный мужчина. "Разозлившись на присутствие постороннего в машине, кемеровчанин несколько раз пнул автомобиль. Между ним и водительницей возник конфликт, в ходе которого таксистка попыталась взятым из багажника гвоздодером отогнать знакомого от своей машины", - сказано в пресс-релизе.

Злоумышленник вырвал инструмент из рук женщины, но "не рассчитал траекторию и нанес удар выдергой по голове выходящему из салона на помощь пассажиру". В результате потерпевший получил черепно-мозговую травму, квалифицируемую как тяжкий вред здоровью.