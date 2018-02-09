Школьник, увидев аварию, показал взрослым, как нужно действовать

Когда осенью прошлого года в Пярну столкнулись два автомобиля, никому из взрослых не пришло в голову тут же позвонить по номеру 112. Это сделал девятилетний Андреас, который сегодня получил благодарственную грамоту от Центра тревоги, пишет Postimees.
«Я шел из школы и увидел, как на перекрестке столкнулись две машины. Я знал, что нужно звонить по номеру 112, он записан у меня в телефоне», - рассказал живущий в Пярну Андреас о том, что произошло в октябре прошлого года недалеко от его дома. Помощь тогда была крайне важна, поскольку один из пострадавших был зажат в разбитой машине.
Аварию видели и шесть взрослых, но никому из них не пришло в голову позвонить в Центр тревоги. Первый взрослый начал искать телефон только тогда, когда мальчик уже обратился за помощью.
Он смог так хорошо описать случившееся, что организатору спасения оставалось только попросить его сообщить номера машин.
«Я диктовал номер по буквам: Э, как Эстония, чтобы было проще понять», - добавил школьник. Насколько бы страшным ни было происшествие, как звонить на номер 112 Андреас, по его словам, знает, поскольку об этом говорили по телевизору и это написано в дневнике: «Там сказано, что нужно сохранять спокойствие, описывать детали».
Опытный шестилетний звонящий
Шестилетний Хендри за свою короткую жизнь уже дважды просил помощи у Центра спасения. «Первый раз звонил, когда у мамы болел живот, и сама она говорить не могла», - рассказал живущий в Ляэнемаа мальчик. Но словам Хендри, матери не пришлось учить его, как звонить, поскольку он это знает и сам, а также знает свой адрес.
Меньше чем через месяц пришлось снова звонить на номер 112, поскольку мать сломала замок. «Мы собирались ложиться спать, а мама сломала замок и крикнула, чтобы я позвонил», - сказал Хендри. По словам матери ребенка Трийну, вечером она укладывала сына спать и решила проверить котел отопления, но замок сломался и она оказалась заперта в котельной.
«У нас там три бетонные стены и огнеупорная дверь, я сама не могла позвать на помощь», - сказала она. К счастью, Хендри еще не уснул и услышал крики матери: «Он позвонил и сказал, чтобы я не расстраивалась, сейчас придет помощь». Хендри сам открыл дверь спасателям. «Когда он позвонил, он сказал, что боится идти во двор один, но спасатели его успокоили: мол, они выйдут ему навстречу», - рассказала мать.
На место прибыли все
Живущей в ида-вирумааском Кохтла-Нымме 14-летней Авелийс пришлось звонить на номер 112 в этот понедельник, когда она услышала дома сильный взрыв и увидела, что из подвала валит густой дым. В тот момент она еще не знала, что в подвале взорвалась система центрального отопления.
«Я была спокойна, а у моего брата тряслись руки, и он отдал телефон мне, чтобы я позвонила», - рассказала девочка. По словам Авелийс, сначала она сама рассказала, что смогла: «А потом они начали спрашивать, есть ли пострадавшие, можем ли мы одеться и выйти на улицу, советовали надеть теплую одежду, поскольку на улице холодно».
Девочка говорит, что на место приехали все. «Даже саперы», - добавила ее мать Кирсти Ваатсеп. Она благодарна спасателям, которые так быстро приехали на место. Она признает, что о произошедшем в понедельник можно сказать – счастливый несчастный случай: «А пару дней назад нам позвонили и спросили, все ли в порядке. Обслуживание было очень быстрым».
Благодарственную грамоту от Центра тревоги получили и братья Райго и Маркус. Младший брат увидел, как пожилой человек упал на улице, и прибежал с этим известием домой, а его старший брат позвонил на номер 112 и вызвал скорую помощь.