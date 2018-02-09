Школьник, увидев аварию, показал взрослым, как нужно действовать

«Я шел из школы и увидел, как на перекрестке столкнулись две машины. Я знал, что нужно звонить по номеру 112, он записан у меня в телефоне», - рассказал живущий в Пярну Андреас о том, что произошло в октябре прошлого года недалеко от его дома. Помощь тогда была крайне важна, поскольку один из пострадавших был зажат в разбитой машине.

Аварию видели и шесть взрослых, но никому из них не пришло в голову позвонить в Центр тревоги. Первый взрослый начал искать телефон только тогда, когда мальчик уже обратился за помощью.

Девятилетний пярнуский школьник Андреас получил грамоту от Центра тревоги. ФОТО: Albert Truuväärt

Он смог так хорошо описать случившееся, что организатору спасения оставалось только попросить его сообщить номера машин.

«Я диктовал номер по буквам: Э, как Эстония, чтобы было проще понять», - добавил школьник. Насколько бы страшным ни было происшествие, как звонить на номер 112 Андреас, по его словам, знает, поскольку об этом говорили по телевизору и это написано в дневнике: «Там сказано, что нужно сохранять спокойствие, описывать детали».

Опытный шестилетний звонящий

Шестилетний Хендри за свою короткую жизнь уже дважды просил помощи у Центра спасения. «Первый раз звонил, когда у мамы болел живот, и сама она говорить не могла», - рассказал живущий в Ляэнемаа мальчик. Но словам Хендри, матери не пришлось учить его, как звонить, поскольку он это знает и сам, а также знает свой адрес.

Шестилетнему Хендри пришлось два раза в течение месяца вызывать помощь для матери. Она благодарила сына и во время церемонии награждения. ФОТО: Albert Truuvaart/

Меньше чем через месяц пришлось снова звонить на номер 112, поскольку мать сломала замок. «Мы собирались ложиться спать, а мама сломала замок и крикнула, чтобы я позвонил», - сказал Хендри. По словам матери ребенка Трийну, вечером она укладывала сына спать и решила проверить котел отопления, но замок сломался и она оказалась заперта в котельной.

У шестилетнего Хендри есть опыт звонков на номер 112. ФОТО: Albert Truuvaart/

«У нас там три бетонные стены и огнеупорная дверь, я сама не могла позвать на помощь», - сказала она. К счастью, Хендри еще не уснул и услышал крики матери: «Он позвонил и сказал, чтобы я не расстраивалась, сейчас придет помощь». Хендри сам открыл дверь спасателям. «Когда он позвонил, он сказал, что боится идти во двор один, но спасатели его успокоили: мол, они выйдут ему навстречу», - рассказала мать.

Благодарность от Центра спасения получила и живущая в Кохтла-Нымме Авелийс. ФОТО: Albert Truuvaart/

На место прибыли все

Живущей в ида-вирумааском Кохтла-Нымме 14-летней Авелийс пришлось звонить на номер 112 в этот понедельник, когда она услышала дома сильный взрыв и увидела, что из подвала валит густой дым. В тот момент она еще не знала, что в подвале взорвалась система центрального отопления.

«Я была спокойна, а у моего брата тряслись руки, и он отдал телефон мне, чтобы я позвонила», - рассказала девочка. По словам Авелийс, сначала она сама рассказала, что смогла: «А потом они начали спрашивать, есть ли пострадавшие, можем ли мы одеться и выйти на улицу, советовали надеть теплую одежду, поскольку на улице холодно».

Девочка говорит, что на место приехали все. «Даже саперы», - добавила ее мать Кирсти Ваатсеп. Она благодарна спасателям, которые так быстро приехали на место. Она признает, что о произошедшем в понедельник можно сказать – счастливый несчастный случай: «А пару дней назад нам позвонили и спросили, все ли в порядке. Обслуживание было очень быстрым».

Благодарственную грамоту от Центра тревоги получили и братья Райго и Маркус. Младший брат увидел, как пожилой человек упал на улице, и прибежал с этим известием домой, а его старший брат позвонил на номер 112 и вызвал скорую помощь.