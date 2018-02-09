пятница, 9 февраля 2018 г.
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«Не может быть! Нас дурят?»: покупателей возмутила акция в магазине Rimi

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Один внимательный посетитель торговых сетей из Латвии в своем профиле на Facebook опубликовал такой текст: «Акция RIMI, в которой надо собрать кучу наклеек и потом можно купить шуруповерт Bosch со скидкой за 19,99 €. Такой же самый инструмент в Kurši без наклеек и всего остального стоит 17,99 €». Центра защиты прав потребителей в Латвии (PTAC) начал изучение дела, чтобы выяснить, было ли нарушение в конкретном случае.

К записи на Facebook были приложены фото, которыми поделились тысячи пользователей. Там же были и тысячи комментариев о маркетинговых трюках продавцов.

«Я в Cenuklubs покупала за 25 евро. А теперь смеюсь над указанной в Rimi целой без наклеек в 40 евро», - пишет прользователь Линда Далберга.

Другой комментатор Виестурс Вибантс написал о своем опыте: «Вряд ли у этого товара Bosch есть гарантия. Когда я в «римчике» покупал фонарик HiTec и через какое-то время принес обратно с вопросом, что делать, не работает, мне ответили: мы не обеспечиваем гарантию этому товару, если хотите, обращайтесь к производителю»»

Других не удивляет такая ситуация: «Не может быть! Нас дурят? Какая новость…» написал Юрис Андзанс.

В то же время пользователь Facebook Марина Бломниеце написала: «Добрый день! Хочу прокомментировать от имени Bosch. Различные акции в розничных торговых сетях — частое явление. И в этой акции есть более и менее выгодные предложения. Как в любой ситуации, и в этот раз советуем выбирать наиболее приемлемое для вас решение. Ценовая политика торговцев вне нашей компетенции».

Ситуацию пояснила руководитель общественных отношений Rimi Даце Прейса: «Новая акция лояльности Rimi запушена в сотрудничестве с известным производителем Bosch. В ее рамках предлагаем различные инструменты и их комплекты. Выбор сделан на основе существующего на рынке спроса, были выбраны популярные продукты производителя и в других странах».

«Не можем комментировать сотрудничество с Bosch других латвийских продавцов, однако в конкретном случае с шуруповертом с 46 деталями и комплектом принадлежностей стоит учитывать, что Rimi обеспечивает акционную цену на этот продукт в размере 19,99 EUR пять месяцев — с 16.01.2018. по 15.05.2018., в свою очередь конкретный пример на фото — из другого магазина с боле короткой по времени акцией (01.01.2018. – 28.02.2018)», - указала Прейса.

Старший консультант Отдела коммуникации и информирования Центра защиты прав потребителей (PTAC) Эвия Лене отметила: «При предоставлении сведений о применении скидки, информация должна быть корректной, не вводящей потребителей в заблуждение о размере скидке, в противном случае это можно считать нечестной или вводящей в заблуждение коммерческой практикой».

Также цену нельзя искусственно повышать незадолго до объявления специального предложения. Обоснованность скидки надо еще доказать.

«Чтобы выяснить, имеется ли в случае ООО «RIMI LATVIA» нарушение, PTAC начал дело, в рамках которого будет оценена конкретная коммерческая практика», - сообщила Лене.

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