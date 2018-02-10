Ким Чен Ын пригласил президента Южной Кореи в гости

Лидер КНДР Ким Чен Ын пригласил президента Республики Корея в ближайшее время посетить Пхеньян и провести там двусторонний саммит. Об этом сообщил в субботу на брифинге для СМИ в Сеуле представитель администрации южнокорейского лидера, передает Newsru.
По его словам, "соответствующее устное послание Мун Чжэ Ину передала Ким Е Чжон - сестра Ким Чен Ына, которая входит в состав высокопоставленной делегации КНДР - в ходе прошедших сегодня в Голубом доме (президентская резиденция Чхонвадэ в Сеуле) переговоров, передает Yonhap.
"Специальный посланник Ким Е Чжон передала Мун Чжэ Ину письмо, а также и устное приглашение от председателя Ким Чен Ына посетить Северную Корею в удобное для него время, добавив, что он хотел бы встретиться с президентом Муном в ближайшее возможное время", - сказал представитель администрации.
Делегация КНДР в составе 22 человек прибыла в Республику Корея 9 февраля. В частности в нее входят председатель президиума Верховного народного собрания (парламента) Ким Ен Нам и родная сестра лидера страны Ким Чен Ына - Ким Е Чжон. Их встреча с южнокорейским президентом длилась почти три часа.
Напомним, что накануне во время церемонии открытия зимних Олимпийских игры в Пхенчхане южнокорейские и северокорейские спортсмены прошли под флагом единой Кореи, который пронесли сразу два знаменосца.