В Сирии сбит турецкий вертолет, погибли двое

По его словам вертолет ВВС упал в провинции Хатай на юго-востоке Турции близ сирийской границы, сообщает Росбалт.

«Ранее сегодня был сбит наш военный вертолет в провинции Хатай во время операции „Оливковая ветвь“. Они заплатят за это сполна», — цитирует Эрдогана Hurriyet.

Как заявил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым, в результате крушения вертолета погибли не менее двоих военнослужащих ВС.