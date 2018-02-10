В Сирии сбит турецкий вертолет, погибли двое
10 февраля 2018 г., 16:31
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что курды сбили турецкий вертолет, который участвовал в операции «Оливковая ветвь» на территории Сирии.
По его словам вертолет ВВС упал в провинции Хатай на юго-востоке Турции близ сирийской границы, сообщает Росбалт.
«Ранее сегодня был сбит наш военный вертолет в провинции Хатай во время операции „Оливковая ветвь“. Они заплатят за это сполна», — цитирует Эрдогана Hurriyet.
Как заявил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым, в результате крушения вертолета погибли не менее двоих военнослужащих ВС.
«Один из двух выполнявших боевое задание ударных вертолетов потерпел крушение. Двое наших военных погибли», — сказал он.