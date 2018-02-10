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В Сирии сбит турецкий вертолет, погибли двое

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ФОТО: Xinhua/Sipa USA/Scanpix

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что курды сбили турецкий вертолет, который участвовал в операции  «Оливковая ветвь» на территории Сирии. 

По его словам вертолет ВВС упал в провинции Хатай на юго-востоке Турции близ сирийской границы, сообщает Росбалт.

«Ранее сегодня был сбит наш военный вертолет в провинции Хатай во время операции „Оливковая ветвь“. Они заплатят за это сполна», — цитирует Эрдогана Hurriyet.

Как заявил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым, в результате крушения вертолета погибли не менее двоих военнослужащих ВС.

«Один из двух выполнявших боевое задание ударных вертолетов потерпел крушение. Двое наших военных погибли», — сказал он.

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