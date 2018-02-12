понедельник, 12 февраля 2018 г.
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В МВФ заявили о неизбежности глобального регулирования криптовалют

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ФОТО: DADO RUVIC/REUTERS

В будущем все криптовалюты обязательно подпадут под международное регулирование. Об этом ​заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард в интервью CNN Money.

«Безусловно, это область, где необходимо международное регулирование и надлежащий надзор», — сказала она. В операциях с цифровыми валютами присутствует много «темных» моментов, поэтому МВФ стремится предотвратить их использование для отмывания денег и финансирования терроризма, подчеркнула Лагард.

Регулирующие органы должны сосредоточиться не на юридических лицах, а на отдельных операциях с криптовалютой и лицах, которые их проводят, а также на наличии у них необходимой лицензии, полагает глава МВФ.

7 февраля журнал Forbes представил первый рейтинг миллионеров, разбогатевших на криптовалюте, пишет lenta.ru. Верхнюю строчку списка из 19 бизнесменов занял финтех-предприниматель и CEO сервиса Ripple Крис Ларсен. Его состояние оценивается в 7,5-8 миллиардов долларов.

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