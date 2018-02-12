В МВФ заявили о неизбежности глобального регулирования криптовалют

«Безусловно, это область, где необходимо международное регулирование и надлежащий надзор», — сказала она. В операциях с цифровыми валютами присутствует много «темных» моментов, поэтому МВФ стремится предотвратить их использование для отмывания денег и финансирования терроризма, подчеркнула Лагард.

Регулирующие органы должны сосредоточиться не на юридических лицах, а на отдельных операциях с криптовалютой и лицах, которые их проводят, а также на наличии у них необходимой лицензии, полагает глава МВФ.