Представители правоохранительных органов задержали экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в ресторане "Сулугуни". Об этом у себя в Facebook сообщил соратник политика Давид Сакварелидзе.

Бывший гравред журнала Forbes Украина Владимир Федорин у себя в Facebook отметил, что Саакашвили задержали люди в куртках Госпогранслужбы Украины.

Саакашвили перед задержанием не явился в прокуратуру Киева на допрос

Ранее адвокат политика Павел Богомазов заявил, что бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили не придет в понедельник, 12 января, на допрос в прокуратуру Киева по экстрадиционной проверке, передает Newsru.com.

"Впервые слышу о вызове на допрос. Повесток не получали", - заявил Богомазов. Другой адвокат политика Руслан Чернолуцкий в свою очередь заявил, что защита Саакашвили считает экстрадиционную проверку незаконной.

После задержания политика Богомазов заявил, что Саакашвили взяли под стражу сотрудники Государственной пограничной службы Украины и увезли в неизвестном направлении.

Чернолуцкий в свою очередь опасается, что политика задержали с целью выдворения с Украины. "Есть признаки незаконного выдворения, но это все незаконно, потому что оснований для выдворения нет", - подчеркнул он.

Саакашвили после задержания повезли в аэропорт

Вскоре после задержания Саакашвили его соратница Лиза Богуцкая сообщила, что, по предварительной информации, его отвезут в аэропорт, откуда он, вероятно, должен будет улететь в Польшу.

"Рейс на Варшаву в 17:25. Похоже, что Мишу хотят вывезти этим рейсом. Одновременно надо контролировать западное направление. Будем блокировать дороги. Всеобщая мобилизация", - написала она на своей странице в Facebook. Она отметила, что Саакашвили в 14:45 был похищен "инкассаторами".

Позднее стало известно, что украинские власти депортировали Саакашвили. Политик возвращен в Польшу, из которой в сентябре без гражданства прибыл на Украину. Соратники политика ранее сообщали о его вылете в Варшаву, передает Newsru.

Об этом сообщил в Facebook помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян. Представитель ведомства напомнил, что Саакашвили в судебном порядке был признан виновным в незаконном пересечении украинской границы, миграционная служба отказала ему в оформлении документов о признании беженцем или лицом, требующим дополнительной защиты, после чего суд дважды подтвердил это решение.

По этой причине политик находился на территории Украины "незаконно, а потому, с соблюдением всех юридических формальностей был возвращен в страну, откуда прибыл, нарушая отечественное законодательство", пояснил Слободян.

В субботу, 10 февраля, сам Саакашвили сообщил прессе о том, что иммиграционная служба Украины приняла решение о его депортации в Польшу. В украинском Министерстве юстиции ранее утверждали, что не видят никаких препятствий для выдворения грузинского политика.

Саакашвили, который находится в Киеве, рассказал журналистам, что все необходимые документы для его депортации в Польшу уже подписаны. При этом он подчеркнул, что независимо от того, что будет дальше, он продолжит мирную борьбу за смену власти на Украине.

На прошлой неделе киевский суд отклонил апелляцию Саакашвили на решение суда первой инстанции, который отказал ему в предоставлении статуса беженца или лица, нуждающегося в дополнительной защите.

В мае 2015 года Саакашвили получил гражданство Украины и был назначен на пост главы Одесской области. 26 июля 2017 года президент Петр Порошенко лишил бывшего соратника гражданства, а за несколько дней до этого тот оставил должность губернатора.

С тех пор Саакашвили открыто выступает в оппозиции к действующей в Киеве власти, требуя ее отставки. 10 сентября 2017 года он прорвался на территорию Украины все из той же Польши. После этого в отношении него на Украине было возбуждено дело по пяти статьям.

В январе Саакашвили анонсировал тур по Украине, в ходе которого он собрался найти "300 спартанцев" для смены власти в стране. "Органы у нас развалены, государственные институты у нас не работают. Государство, которое не может защитить граждан, которое разрешает олигархам грабить граждан через тарифы, где все монополизировано в руках семей олигархов и где правоохранительные органы используют только для защиты барыжной власти и для дальнейшего ограбления граждан, не может являться состоявшимся", - подчеркнул тогда лидер "Движения новых сил".