Видео: участок шоссе Таллинн-Тарту планируют сделать более узким

Фракция консервативной народной партии считает, что Министерство экономики и инфраструктуры игнорирует стандарты проектирования шоссейных дорог.
Так отрезки дороги Козе-Арду и Арду-Выыбу на шоссе Таллинн-Тарту по стандартам должны быть 3,75 м в ширину, а по проекту ширина дороги - 3,5 м, что на 25 сантиметров уже, чем должно быть согласно нормам, передает rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".
"Госконтроль принял во внимание советы экспертов Технического университета, как построить безопасную дорогу и при этом сделать это недорого. Одна из рекомендаций экспертов в отношении ширины дороги - взять за основу нормы скандинавских стран, например Швеции, где на дорогах существует повышенная опасность", - сказала министр экономики и инфраструктуры Кадри Симсон.
По словам ученого Таллиннского Технического университета Тийта Метсвахи, законы действительно не запрещают использовать при строительстве скандинавские нормы, но в случае их использования нужно считаться со всеми факторами: и климатом, и стилем вождения автомобилистов.