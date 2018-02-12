Видео: участок шоссе Таллинн-Тарту планируют сделать более узким

Так отрезки дороги Козе-Арду и Арду-Выыбу на шоссе Таллинн-Тарту по стандартам должны быть 3,75 м в ширину, а по проекту ширина дороги - 3,5 м, что на 25 сантиметров уже, чем должно быть согласно нормам, передает rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".

"Госконтроль принял во внимание советы экспертов Технического университета, как построить безопасную дорогу и при этом сделать это недорого. Одна из рекомендаций экспертов в отношении ширины дороги - взять за основу нормы скандинавских стран, например Швеции, где на дорогах существует повышенная опасность", - сказала министр экономики и инфраструктуры Кадри Симсон.