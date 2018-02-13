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«Эстонцы в Кремле» – как депутаты Эстонии вершили мировую политику?

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Московский Кремль. Иллюстративное фото.

ФОТО: Scanpix

Во вторник в западном крыле Нарвской крепости открылась передвижная выставка Юхана Ааре и Ивара Райга «Эстонцы в Кремле – депутаты Эстонии вершат мировую политику».

Фотовыставка отражает путь Эстонии к независимости через кремлевские коридоры власти.

Как отмечают организаторы выставки, эстонские политики и представители народа никогда раньше так не влияли на мировую политику, как это делало в 1989-1991 годы в Кремлевском дворце съездов большинство членов Съезда народных депутатов СССР от Эстонии.

«Основным достижением эстонских депутатов стало обнародование и провозглашение неправомочными секретных протоколов пакта Молотова-Риббентропа, продвижение в Кремль и распространение в СССР идеи о суверенитете и хозрасчете союзных республик, а также признание 6 сентября 1991 года Государственным Советом СССР восстановления независимости Балтийских стран. В Эстонии 26 марта 1989 года в выборах своих посланников на Съезд народных депутатов СССР участвовало 1 014 360 человек. Им мы эту выставку и посвящаем», – прокомментировали Юхан Ааре и Ивар Райг.

Фотовыставка «Эстонцы в Кремле» охватывает 1989-1991 годы, когда избранные от Эстонии члены Съезда народных депутатов СССР – всего их было 48 – принимали непосредственное участие в поворотных событиях, в результате которых развалился Советский союз, и Эстония обрела независимость.

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