«Эстонцы в Кремле» – как депутаты Эстонии вершили мировую политику?

Фотовыставка отражает путь Эстонии к независимости через кремлевские коридоры власти.

Как отмечают организаторы выставки, эстонские политики и представители народа никогда раньше так не влияли на мировую политику, как это делало в 1989-1991 годы в Кремлевском дворце съездов большинство членов Съезда народных депутатов СССР от Эстонии.

«Основным достижением эстонских депутатов стало обнародование и провозглашение неправомочными секретных протоколов пакта Молотова-Риббентропа, продвижение в Кремль и распространение в СССР идеи о суверенитете и хозрасчете союзных республик, а также признание 6 сентября 1991 года Государственным Советом СССР восстановления независимости Балтийских стран. В Эстонии 26 марта 1989 года в выборах своих посланников на Съезд народных депутатов СССР участвовало 1 014 360 человек. Им мы эту выставку и посвящаем», – прокомментировали Юхан Ааре и Ивар Райг.