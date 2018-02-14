Фото: узнайте, кто такой доктор Карстенс, что он сделал для Сааремаа и какая квартира продается в его доме

В продажу поступила двухкомнатная квартира, которая выглядит современно, несмотря на то, что дом, в котором она находится, построен в 1867 году, пишет портал Kodu.
Первым владельцем этого дома был знаменитый доктор Карстенс - собственник одной из первых грязелечебниц в Курессааре. В двухкомнатной квартире с высокими потолками, находящейся в его доме, объединены старина и современность: скромный провинциальный стиль позапрошлого века и наисовременнейшие отделочные материалы.
Полы в квартире покрыты натуральным дубовым паркетом, стены оштукатурены известковой штукатуркой и оклеены эффектными обоями. В квартире площадью 55,3 квадратных метров поменяны все окна, электро-, водо- и канализационная системы. Установлено экономичное, с технологией воздух-вода, отопление в полу.
Имеется чулан площадью 5,6 м2 в отдельно стоящем здании. В цене - прекрасная кухонная мебель с бытовой техникой Elektrolux.
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