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  • Фото: узнайте, кто такой доктор Карстенс, что он сделал для Сааремаа и какая квартира продается в его доме

Фото: узнайте, кто такой доктор Карстенс, что он сделал для Сааремаа и какая квартира продается в его доме

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ФОТО: KV.EE

В продажу поступила двухкомнатная квартира, которая выглядит современно, несмотря на то, что дом, в котором она находится, построен в 1867 году, пишет портал Kodu

Первым владельцем этого дома был знаменитый доктор Карстенс - собственник одной из первых грязелечебниц в Курессааре. В двухкомнатной квартире с высокими потолками, находящейся в его доме, объединены старина и современность: скромный провинциальный стиль позапрошлого века и наисовременнейшие отделочные материалы. 

Дом доктора Карстенса.

ФОТО: KV.EE

Полы в квартире покрыты натуральным дубовым паркетом, стены оштукатурены известковой штукатуркой и оклеены эффектными обоями. В квартире площадью 55,3 квадратных метров поменяны все окна, электро-, водо- и канализационная системы. Установлено экономичное, с технологией воздух-вода, отопление в полу.  

ФОТО: KV.EE

Имеется чулан площадью 5,6 м2 в отдельно стоящем здании. В цене - прекрасная кухонная мебель с бытовой техникой Elektrolux.

ФОТО: KV.EE

Дом доктора Карстенса.

ФОТО: KV.EE

Остальные фото и инфо находятся ЗДЕСЬ

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