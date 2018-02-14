Фото: узнайте, кто такой доктор Карстенс, что он сделал для Сааремаа и какая квартира продается в его доме

Первым владельцем этого дома был знаменитый доктор Карстенс - собственник одной из первых грязелечебниц в Курессааре. В двухкомнатной квартире с высокими потолками, находящейся в его доме, объединены старина и современность: скромный провинциальный стиль позапрошлого века и наисовременнейшие отделочные материалы.