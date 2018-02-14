среда, 14 февраля 2018 г.
"Я стараюсь помочь нарвским детям выбраться из этой ямы незнания языка"

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  • Языковая инспекция обнаружила в магазине Maxima лишь одного работника, владеющего эстонским

Языковая инспекция обнаружила в магазине Maxima лишь одного работника, владеющего эстонским

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ФОТО: Andres Haabu / Postimees

На прошлой неделе сотрудники Языковой инспекции наведались с проверкой в магазин Maxima, расположенный в столичной районе Хааберсти. Из 17 проверенных человек лишь один владел госязыком на должном уровне, пишет Postimees.

12 сотрудников магазина впервые общались с представителями Языковой инспекции. Один из них владел эстонским языком на должном уровне, а оставшимся 11 работникам сделали предписание сдать экзамен на знание эстонского языка.

Пятеро работников магазина проходили проверку уже второй раз. Инспекторы повторно сделали им предписание, так как никто из них по сей день не сдал экзамен на знание эстонского языка. Инспекторы продлили срок, в течение которого работники магазина могут сдать экзамен. Четверым из них был назначен предупредительный штраф.

Языковая инспекция планирует и в будущем наведываться в этот магазин с проверками.

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