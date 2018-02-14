Языковая инспекция обнаружила в магазине Maxima лишь одного работника, владеющего эстонским

12 сотрудников магазина впервые общались с представителями Языковой инспекции. Один из них владел эстонским языком на должном уровне, а оставшимся 11 работникам сделали предписание сдать экзамен на знание эстонского языка.

Пятеро работников магазина проходили проверку уже второй раз. Инспекторы повторно сделали им предписание, так как никто из них по сей день не сдал экзамен на знание эстонского языка. Инспекторы продлили срок, в течение которого работники магазина могут сдать экзамен. Четверым из них был назначен предупредительный штраф.