В Таллинне МуПо нашла новый метод для воздействия на нарушителей

Видеорегистраторы будут использовать как патрульные муниципальные полицейские, так и билетные контролеры, передает Rus.ERR .

По его словам, видеорегистратор необходим в ситуации, когда у инцидента нет свидетелей, а его участники дают противоречивые показания. Кроме того, камера дисциплинирует нарушителя, который осознает, что ведется аудио- и видеозапись.