В Таллинне МуПо нашла новый метод для воздействия на нарушителей
16 февраля 2018 г., 16:57
С 16 февраля работников таллиннской Муниципальной полиции оснастили видеокамерами, которые по мере необходимости будут фиксировать служебные действия сотрудников МуПо.
Видеорегистраторы будут использовать как патрульные муниципальные полицейские, так и билетные контролеры, передает Rus.ERR.
По его словам, видеорегистратор необходим в ситуации, когда у инцидента нет свидетелей, а его участники дают противоречивые показания. Кроме того, камера дисциплинирует нарушителя, который осознает, что ведется аудио- и видеозапись.
Оснастить своих служащих аналогичными камерами также планирует Департамент полиции и погранохраны.