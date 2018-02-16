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В Таллинне МуПо нашла новый метод для воздействия на нарушителей

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ФОТО: Liis Treimann

С 16 февраля работников таллиннской Муниципальной полиции оснастили видеокамерами, которые по мере необходимости будут фиксировать служебные действия сотрудников МуПо.

Видеорегистраторы будут использовать как патрульные муниципальные полицейские, так и билетные контролеры, передает Rus.ERR.

По его словам, видеорегистратор необходим в ситуации, когда у инцидента нет свидетелей, а его участники дают противоречивые показания. Кроме того, камера дисциплинирует нарушителя, который осознает, что ведется аудио- и видеозапись.

Оснастить своих служащих аналогичными камерами также планирует Департамент полиции и погранохраны.

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