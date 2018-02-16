Что известно о погибших и раненных в Сирии россиянах: новые данные

Оценки числа погибших и раненых сильно разнятся. По одной из версий СМИ, они работали на так называемую "частную военную корпорацию" (ЧВК) из России на стороне сил режима Башара Асада.

Россия официально не подтверждает факт гибели своих граждан и существование ЧВК.

Российский МИД 15 февраля все же признал, что в результате американского авиаудара действительно могли погибнуть пять россиян, при этом кадровых военнослужащих среди них не было.

Пресс-служба президента России отказывается комментировать инцидент. В российском минобороны заявили, что российских военных в районе удара не было.

Рейтер: погибших и раненых могло быть до 300 человек

Вечером в четверг агентство Рейтер со ссылкой на три осведомленных источника сообщило, что на прошлой неделе в Сирии были убиты и ранены около 300 человек, предположительно работающих на связанную с Москвой ЧВК.

Российский военный врач сказал агентству, что число погибших составляло около 100, а раненых - около 200. Другой источник, который лично знает нескольких бойцов, сообщил, что число жертв превысило 80.

Как уточняет агентство, время их гибели совпало с боем 7 февраля в окрестностях Дейр-эз-Зора. Силы коалиции атаковали формирования проправительственных войск после того, как те якобы напали на штаб повстанцев, в котором находились военные советники коалиции.

Кроме того, агентство узнало, что раненые бойцы, эвакуированные из Сирии за последние несколько дней, были доставлены в четыре российских военных госпиталя.

Военный врач, работающий в одном из московских госпиталей и лечащий доставленных из Сирии раненых, сказал агентству, что по состоянию на субботу, 10 февраля, в медучреждении было более 50 таких пациентов, 30% из которых получили тяжелые ранения.

По словам говорившего на условиях анонимности медработника, с пятницы по понедельник в Москву прибыли как минимум три самолета с ранеными. По его информации, это были военно-транспортные самолеты со специально оборудованными двумя-тремя модулями для тяжело раненных и сидячими местами для легко раненных.

Атаман казачьего общества "Ховрино" Евгений Шабаев рассказал агентству, что в среду навещал знакомых, раненных в Сирии, в центральном военном госпитале минобороны в Химках.

Раненые якобы рассказали ему, что два подразделения российских частных военных специалистов, принимавших участие в бою под Дейр-эз-Зором, насчитывали 550 человек, из которых не пострадали только 200.

Сообщение агентства Рейтер не основано на источниках, которым можно было бы доверять, считает военный эксперт Виктор Мураховский.

"Военный врач - это кто? Военнослужащий России, принадлежащий к военно-медицинскому управлению министерства обороны Российской Федерации, или кто он?" - сказал он в комментарии Русской службе Би-би-си.