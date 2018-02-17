В Конгрессе США призвали готовиться к войне с Китаем

По словам адмирала, Китай постоянно наращивает свою военную мощь. В ближайшее время следует ожидать, что армия КНР в Южно-Китайском море будет сильнее американской.

При этом Харрис заметил, что в США предпочитают не замечать очевидного и игнорируют угрозу. По словам адмирала, политики должны приложить все силы, чтобы избежать войны, но при этом должны готовиться к ней. Среди факторов опасности Харрис назвал строительство Китаем семи военных объектов на спорных островах в Южно-Китайском море.

15 февраля посол КНР в США Цуй Тянькай заявил, что постоянные нападки на Китай могут иметь плохие последствия.