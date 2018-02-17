суббота, 17 февраля 2018 г.
"Как говорит моя мама, диплом ни одного хама не испортит" Тармо Таммисте
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
ЭР100
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
Не проспи Олимпиаду!
Смотри Олимпийскую студию в эфире Kanal 2, Пон.- Пт. в 20:00, Суб.-Вск. в 19:30
Программа и pезультаты Новости Live Видео Галереи

В Конгрессе США призвали готовиться к войне с Китаем

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Конгресс США.

ФОТО: AFP / Scanpix

Адмирал Гарри Харрис, назначенный новым послом США в Австралии, заявил в Конгрессе, что Вашингтон должен активно готовиться к войне с Китаем, сообщает Lenta.ru со ссылкой на The Guardian.

По словам адмирала, Китай постоянно наращивает свою военную мощь. В ближайшее время следует ожидать, что армия КНР в Южно-Китайском море будет сильнее американской.

При этом Харрис заметил, что в США предпочитают не замечать очевидного и игнорируют угрозу. По словам адмирала, политики должны приложить все силы, чтобы избежать войны, но при этом должны готовиться к ней. Среди факторов опасности Харрис назвал строительство Китаем семи военных объектов на спорных островах в Южно-Китайском море.

15 февраля посол КНР в США Цуй Тянькай заявил, что постоянные нападки на Китай могут иметь плохие последствия.

11 февраля аналитическая компания RAND Corporation выпустила доклад о возможном сценарии войны между США и КНР. Эксперты указывали, что китайские военные постараются избежать прямого столкновения с американскими солдатами. Упор будет сделан на кибератаки и выведение из строя системы управления войсками противника.

Актуально

Читать также

НАВЕРХ