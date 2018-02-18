США раследуют гибель россиян при авиаударе в Сирии

Мэттис напомнил, что Москва подтвердила гибель пяти граждан России в ходе вооруженного столкновения в Сирии. При этом глава Минобороны США отметил, что российские военные, координирующие действия в Сирии с американской стороной, вероятно, не знали, что под удар могут попасть россияне. В то же время граждане РФ, пострадавшие от удара, "получали указания от кого-то", уверен Мэттис. Он сомневается в том, что "250 - 300 человек по собственной инициативе вдруг перешли через реку и, попав на вражескую территорию, начали обстрел".

МИД России заявил о гибели "пяти человек, предположительно, россиян"

7 февраля международная коалиция во главе с США нанесла удар по отрядам, наступавшим на позиции союзных им "Сирийских демократических сил". После этого американские и российские СМИ сообщили, что в результате удара погибли российские наемники из так называемой частной военной компании Вагнера.