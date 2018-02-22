Точную стоимость поездки через приложение Uber можно узнать еще до заказа

По словам исполнительного директора Uber в странах Балтии Энна Метсара, информация о точной стоимости еще до заказа автомобиля - это то, что клиенты высоко ценят. "В этом и заключается причина, почему мы сделали это обновление, которое позволяет видеть цены еще до заказа", - добавил Метсар. До вчерашнего дня точную стоимость поездки до ее заказа могли видеть сотни тысяч клиентов Uber по всему миру, со среды такая возможность появилась и у жителей Эстонии.

"Мы внимательно слушали наших клиентов в последние годы. Два слова, которые повторяются - это комфорт и прозрачность. Благодаря обновлению, которое позволяет видеть цену до заказа, клиенту больше не придется пытаться считать, во сколько ему обойдется поездка, мы покажем ему точную стоимость еще до самой поездки", - описывает обновление Метсар.