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  • Точную стоимость поездки через приложение Uber можно узнать еще до заказа

Точную стоимость поездки через приложение Uber можно узнать еще до заказа

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ФОТО: Liis Treimann

Со среды приложение Uber отображает точную стоимость предстоящей поездки еще до заказа автомобиля. С трудом можно представить, чтобы мы приобретали авиабилет, не зная его цены  вплоть до окончания полета. Или же чтобы мы бронировали комнату в отеле через интернет и вдруг получали сообщение, что действительная цена будет выше на 30%. Такая ситуация кажется странной, но в случае с очень популярными райдшеринговыми приложениями такое может случаться. 

По словам исполнительного директора Uber в странах Балтии Энна Метсара, информация о точной стоимости еще до заказа автомобиля - это то, что клиенты высоко ценят. "В этом и заключается причина, почему мы сделали это обновление, которое позволяет видеть цены еще до заказа", - добавил Метсар. До вчерашнего дня точную стоимость поездки до ее заказа могли видеть сотни тысяч клиентов Uber по всему миру, со среды такая возможность появилась и у жителей Эстонии. 

"Мы внимательно слушали наших клиентов в последние годы. Два слова, которые повторяются - это комфорт и прозрачность. Благодаря обновлению, которое позволяет видеть цену до заказа, клиенту больше не придется пытаться считать, во сколько ему обойдется поездка, мы покажем ему точную стоимость еще до самой поездки", - описывает обновление Метсар.  

При расчете стоимости учитываются вероятное время поездки и дистанция, а также движение на дорогах и то, сколько других клиентов и водителей находится поблизости во время заказа. Когда цены поднимаются в связи с возросшим спросом, вместо коэффициента цены приложение показывает клиенту точную стоимость поездки. 

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