Ратас: cледующий долгосрочный бюджет поможет ЕС обрести второе дыхание

«Инвестиции, поступающие из бюджета Европейского союза, давали нам до сих пор и, несомненно, будут давать в будущем ощутимый импульс к дальнейшему развитию, будут способствовать повышению благополучия нашего народа и дальнейшему развитию предпринимательства. По всей видимости, рост благосостояния Эстонии может означать, что в будущем нам придется больше вкладывать в управление миграционными потоками, обеспечение защиты и безопасности, решение вопросов климатических изменений и стабильное развитие соседних с Европейским Союзом государств», – отметил Ратас.

В ходе переговоров касательно нового бюджетного периода Евросоюза, начинающегося в 2021 году, следует учитывать, что после выхода Великобритании из ЕС отчисления в общий бюджет будут поступать уже от 27 стран, а не от 28, как прежде. Объем текущего бюджета (на 2014-2020 годы) – приблизительно триллион евро. Таким образом, ежегодный бюджет ЕС составляет примерно 145 миллиардов евро, из которых чистый вклад Великобритании составляет около 10 миллиардов.

«Последствия выхода Великобритании из ЕС ощутимы для бюджета, однако образующаяся в бюджете дыра все же не столь велика, чтобы нам пришлось затянуть пояса во имя общего будущего. Мы вполне можем компенсировать недополученный объем средств, если пересмотрим распределение бюджета и будем готовы слегка увеличить свои взносы в общий бюджет. Только таким образом могут быть достигнуты важные для Эстонии цели в сфере инвестиций в науку, региональное развитие, сельскую жизнь и сельское хозяйство, а также более эффективное объединение», – отметил Ратас.

Вклад каждого союзного государства в общую казну зависит от объема бюджета ЕС и финансовых возможностей страны по сравнению со средним уровнем по ЕС. В прошлом году вклад Эстонии в бюджет ЕС составил около 200 миллионов евро, т. е. примерно 1% от ВВП страны. «Эстония была одним из главных получателей средств из бюджета ЕС. За каждый вложенный евро получили несколько обратно. И в новой бюджетной перспективе мы будем получать больше, чем платить», - отметил Ратас.

«Сегодня, накануне 100-летнего юбилея Эстонии, не стоит забывать о том, что никогда прежде жизнь в нашей стране не была столь благополучной и безопасной, как сейчас, и во многом это заслуга членства в Европейском союзе и наших европейских друзей. За прошедшие годы мы смогли повысить свое благосостояние, благодаря Европейскому Союзу. Чем больше мы вкладываем в бюджет ЕС, тем больше получаем из него для финансирования целей, которые имеют большое значение для Эстонии», – отметил Ратас.

Европейская комиссия выступит с предложением на новый бюджетный период в мае. На основании этого начнутся переговоры между странами-членами, затем последуют переговоры с Европейским Парламентом.