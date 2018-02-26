Галерея: в Вильянди при пожаре в жилом доме погиб человек, трое пострадало

По данным Спасательного департамента, сегодня в 19.43 поступило известие о пожаре в жилом доме в Вильянди на Рейну-теэ, передает Postimees.
На данный момент из дома эвакуированы пять человек, три человека доставлены в больницу. В горящей квартире обнаружен погибший.
В 21 час Спасательный департамент сообщил, что огонь локализован, однако работы по тушению пожара еще продолжаются. Что стало причиной пожара, пока неизвестно.
Член правления дома и администратор Андрес Нуут сказал в понедельник Sakala, что он в шоке от происшедшего. Сам он в доме не живет, но сочувствует всем жильцам. "Там живут молодые и старые, владельцы квартир и арендаторы, но все было в порядке, и с людьми проблем не было", - сказал он. Почему начался пожар, Нуут не имеет представления. "Тут не могло быть дело в электро- или отопительной системе", - сказал он.
По словам Нуута, в доме с печным отоплением трубы прочищались каждую осень и электрическая проводка была в порядке. "Действительно не представляю, что могло случиться и почему это возгорание обнаружили так поздно", - констатировал Нуут. Квартирный дом был застрахован.