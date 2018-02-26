Галерея: в Вильянди при пожаре в жилом доме погиб человек, трое пострадало

Член правления дома и администратор Андрес Нуут сказал в понедельник Sakala, что он в шоке от происшедшего. Сам он в доме не живет, но сочувствует всем жильцам. "Там живут молодые и старые, владельцы квартир и арендаторы, но все было в порядке, и с людьми проблем не было", - сказал он. Почему начался пожар, Нуут не имеет представления. "Тут не могло быть дело в электро- или отопительной системе", - сказал он.