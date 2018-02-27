Лукас: как бы отреагировал Запад, если бы на Польшу "случайно" упала российская ракета?

BNS публикует колонку известного журналиста Эдварда Лукаса.
После предварительного предупреждения и при наличии явной проблемы НАТО может предоставить своим членам мощную защиту. Но представим, что альянсу пришлось бы принимать быстрое решение в неопределенной ситуации. В таком случае ответ может оказаться слишком медленным или слабым. Мы нуждаемся в других ответах - более решительных, гибких и быстрых.
Эта тема недавно поднималась на обеде экспертов в области политике безопасности в Варшаве, где мы обсуждали сценарий, согласно которому во время проходящих в Калининградской области учений на территорию Польши «случайно» падает российская ракета. Как Запад ответил бы на это и как ему следовало бы на это ответить?
Один из вариантов — принять извинения за чистую монету. Все ошибаются. ВМС США в июле 1988 года по ошибке сбили иранский пассажирский самолет. Власти США в качестве компенсации выплатили 131,8 млн долларов. За пять лет до того СССР сбил южнокорейский пассажирский самолет после того, как он вошел в советское воздушное пространство. Москва не выплатила компенсацию. Обе трагедии произошли в период сильного политического напряжения, ни одна из них не эскалировалась.
Многое в этом сценарии зависело бы от того, каким образом Кремль извинился бы. Искренность поддается измерению. Немедленное прекращение учений, возбуждение дисциплинарного расследования (при участии международных наблюдателей), чтобы выяснить, что прошло не так, и немедленное предложение выплатить компенсацию за причиненный жизням и имуществу ущерб — все это сократило бы напряжение.
Но что если Кремль ответит туманно и хвастливо — например, заявит, что западные методы электронного военного дела привели к помехам в системе управления ракетой и заставили ее отклониться от курса? Многие люди в Польше и других странах решили бы, что Россия испытывает терпение Запада. Для многих других стран приоритетом было бы сгладить ситуацию, а не подать четкий сигнал.
Именно это выявляет слабые места в военных и политических структурах Запада. Есть риск, что в органе принятия решений НАТО, Североатлантическом совете (NAC), произойдет раскол. Предположим, что Польша потребует применения статьи 4 или даже 5, касающихся политических и военных ответных шагов альянса положений о коллективной обороне. Она может потребовать прислать силы быстрого реагирования НАТО (VJTF), которые должны быть передовой группой сдерживания альянса. Представим, что Североатлантический совет под давлением более мягких южных и западных стран решит не выполнять просьбу Польши.
Даже если НАТО быстро примет решение, выбор ограничен. VJTF не находятся в хорошей форме, особенно с учетом того, что девятая танковая бригада Германии, которая с 2019 года должна принять командование силами, испытывает серьезные проблемы со снабжением.
В любом случае, ограниченная и отрицаемая провокация со стороны России может привести к расколу и недостаточному ответу, что нанесло бы серьезный удар по единству альянса.
Это выявляет расхождение в интересах между Польшей (и ее союзниками на границе с Россией) и остальным альянсом. Для властей в Варшаве, Таллинне, Риге и Вильнюсе бо́льшую опасность представляет слабый, чем сильный ответ. В других европейских столицах (и в Вашингтоне) могут думать иначе. Для Польши также было бы рискованно ответить на российскую провокацию в одностороннем порядке — и тем самым еще острее продемонстрировать нехватку дипломатической поддержки.
НАТО должен поработать над этой проблемой, но маловероятно, что изменения наступят скоро. Временное решение — коалиция способных, быстрых и решительных. Страны вроде Финляндии и Швеции, которые, правда, не являются членами НАТО, больше заинтересованы в коллективной обороне от России, чем расположенные дальше от нее страны вроде Португалии и Италии. Страны, обладающие повышенным осознанием исходящей со стороны России угрозы, могли бы вместе позволять себе особенно быстрые шаги по отправке вспомогательных сил в случае российских трюков и оказывать на Кремль дипломатическое и иное давление. Главное — показать, что нельзя использовать неоднозначные адресные нападения в качестве тактики «разделяй и властвуй».
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Эдвард Лукас — автор снискавших международный успех книг «Новая холодная война» и «Обман», журналист и вице-президент действующего в Вашингтоне и в Варшаве аналитического центра Center for European Policy Analysis (CEPA).
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