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Эстонское правительство удостоилось своеобразного Оскара

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ФОТО: MKM

Всемирное объединение предприятий мобильной связи GSMA вчера на церемонии в Барселоне наградило эстонское правительство, пишет Tehnika.

Награда была вручена за политическую поддержку развития мобильной связи со стороны кабинета министров Эстонии. Прежде всего - за проведение световой кабельной сети в уезды. Кроме этого, объединение осталось под впечатлением от того, как быстро проходит подготовка к запуску в Эстонии сети 5G.

GSMA также отмечает, что правительство Эстонии сделало отличные шаги на пути к дигитализации государственных услуг.

ФОТО: Kuvatõmmis

Само объединение называет свою награду «Оскаром мобильной индустрии». Всего в этом году было вручено 38 наград в восьми категориях. 

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