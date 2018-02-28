Эстонское правительство удостоилось своеобразного Оскара

Награда была вручена за политическую поддержку развития мобильной связи со стороны кабинета министров Эстонии. Прежде всего - за проведение световой кабельной сети в уезды. Кроме этого, объединение осталось под впечатлением от того, как быстро проходит подготовка к запуску в Эстонии сети 5G.