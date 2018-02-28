Эстонское правительство удостоилось своеобразного Оскара
28 февраля 2018 г., 10:45
Всемирное объединение предприятий мобильной связи GSMA вчера на церемонии в Барселоне наградило эстонское правительство, пишет Tehnika.
Награда была вручена за политическую поддержку развития мобильной связи со стороны кабинета министров Эстонии. Прежде всего - за проведение световой кабельной сети в уезды. Кроме этого, объединение осталось под впечатлением от того, как быстро проходит подготовка к запуску в Эстонии сети 5G.
GSMA также отмечает, что правительство Эстонии сделало отличные шаги на пути к дигитализации государственных услуг.
Само объединение называет свою награду «Оскаром мобильной индустрии». Всего в этом году было вручено 38 наград в восьми категориях.