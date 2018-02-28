среда, 28 февраля 2018 г.
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Исследование: ожидаемая жителями Эстонии зарплата станет реальной только в 2028 году

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Иллюстративный снимок. Кошелек.

ФОТО: Panter Media/Scanpix

В результате проведенного CVKeskus.ee свежего анализа зарплат выяснилось, что ожидания людей опережают реальную зарплату на десять лет – согласно прогнозам Министерства финансов, сегодняшнего среднего ожидания по зарплате (1560 евро на руки) средняя нетто-зарплата в Эстонии достигнет лишь к 2028 году.

По данным Министерства финансов, средняя брутто-зарплата в Эстонии в дальнейшем будет расти примерно на пять процентов в год и к 2028 году достигнет 2060 евро. «С учетом нынешней налоговой политики нетто-зарплата работников составляла бы примерно 1590 евро, что совпадает с сегодняшним ожидаем по зарплате, - сказал менеджер по коммуникации CVKeskus.ee Хенри Аувяэрт. - Разумеется, сложно, если вообще возможно, прогнозировать налоговую политику 2028 года, однако весьма вероятно, что с годами ожидание по зарплате вырастет, поскольку жителям Эстонии, чтобы прожить, с каждым годом нужен все более крупный доход».

«По случаю большого юбилея нашего государства мы решили спросить у людей, какую зарплату они хотели бы получать через десять лет, - рассказал Хенри Аувяэрт. - На вопрос ответили более 2000 работников из различных сфер, четверть (24%) из которых выразили желание получать в 2028 году более 2400 евро в месяц».

Однако рост ожиданий по зарплате может еще больше ускориться, отметил эксперт. В прошлом году ожидания по зарплате выросли на семь процентов, в позапрошлом – на восемь процентов. Прогнозируя, что в следующие десять лет ожидания по зарплате будут расти в среднем на пять процентов в год, через десять лет работники Эстонии захотят получать на руки примерно 2600 евро. Это означает, что разница между реальной зарплатой и ожиданиями по зарплате выросла бы до 1000 евро.

«Такой прогноз указывает на то, что разница между ожиданиями и реальностью по сравнению с 2018 годом удвоилась бы», - добавил Хенри Аувяэрт.

По его словам, прогнозы ожиданий по зарплате показывают, что естественного роста зарплат и установленных государством правил распределения богатства недостаточно, чтобы поспеть за ожиданиями жителей Эстонии.

По словам Хенри Аувяэрта, для того, чтобы в 110-ю годовщину Эстонии работодатели могли предложить близкую к ожиданиям зарплату, нужно содействовать переходу людей на работы, которые приносили бы предприятиям и государству больше стоимости и по этой причине, разумеется, оплачивались бы выше. «Для перехода людей на такие работы в следующие десять лет государству придется приложить немало усилий, чтобы предложить работодателям среду, в которой можно развиваться, создавать хорошие рабочие места и выводить на рынок привлекательных работодателей. Кроме того, адаптируя навыки и знания работников к ожиданиям работодателей, нужно следить, чтобы наша образовательная система выпускала обладающую требуемыми навыками и знаниями молодежь, которая могла бы применить изученное сразу при вхождении на рынок труда», - пояснил Хенри Аувяэрт.

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