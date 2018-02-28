Исследование: ожидаемая жителями Эстонии зарплата станет реальной только в 2028 году

По данным Министерства финансов, средняя брутто-зарплата в Эстонии в дальнейшем будет расти примерно на пять процентов в год и к 2028 году достигнет 2060 евро. «С учетом нынешней налоговой политики нетто-зарплата работников составляла бы примерно 1590 евро, что совпадает с сегодняшним ожидаем по зарплате, - сказал менеджер по коммуникации CVKeskus.ee Хенри Аувяэрт. - Разумеется, сложно, если вообще возможно, прогнозировать налоговую политику 2028 года, однако весьма вероятно, что с годами ожидание по зарплате вырастет, поскольку жителям Эстонии, чтобы прожить, с каждым годом нужен все более крупный доход».

«По случаю большого юбилея нашего государства мы решили спросить у людей, какую зарплату они хотели бы получать через десять лет, - рассказал Хенри Аувяэрт. - На вопрос ответили более 2000 работников из различных сфер, четверть (24%) из которых выразили желание получать в 2028 году более 2400 евро в месяц».

Однако рост ожиданий по зарплате может еще больше ускориться, отметил эксперт. В прошлом году ожидания по зарплате выросли на семь процентов, в позапрошлом – на восемь процентов. Прогнозируя, что в следующие десять лет ожидания по зарплате будут расти в среднем на пять процентов в год, через десять лет работники Эстонии захотят получать на руки примерно 2600 евро. Это означает, что разница между реальной зарплатой и ожиданиями по зарплате выросла бы до 1000 евро.

«Такой прогноз указывает на то, что разница между ожиданиями и реальностью по сравнению с 2018 годом удвоилась бы», - добавил Хенри Аувяэрт.

По его словам, прогнозы ожиданий по зарплате показывают, что естественного роста зарплат и установленных государством правил распределения богатства недостаточно, чтобы поспеть за ожиданиями жителей Эстонии.