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Завтра электричество подорожает еще больше

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ФОТО: Caro / Scanpix

Если сегодня цена за электричество на бирже NordPool Spot поднялась до рекордного за два года уровня 90,22 евро за мВт/час, т.е. до 9,02 за кВт/ч, то завтра средняя цена вырастет еще на пять евро, до 95,09 евро за мВт/ч.

Сегодня электричество стоило дороже всего с 6 утра до 12 дня, когда мВт/ч стоил на бирже 200 евро и более. Завтра цена составит на пике 255,02 евро за мВт/ч в промежутке с 9 до 10 часов утра по сравнению с сегодняшним пиком 249,97 евро.

Более 200 евро мВт/ч электричество будет стоить завтра с 8 до 11 утра и более 100 евро с 12 до 14 и с 18 до 20.

Зарядить электромобили и включить стиральную машину стоит сегодня с 23 часов до 6 утра, когда цена на электричество составит менее 40 евро за мВт/ч (менее 4 центов за кВт/ч).

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