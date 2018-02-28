Завтра электричество подорожает еще больше

Если сегодня цена за электричество на бирже NordPool Spot поднялась до рекордного за два года уровня 90,22 евро за мВт/час, т.е. до 9,02 за кВт/ч, то завтра средняя цена вырастет еще на пять евро, до 95,09 евро за мВт/ч.