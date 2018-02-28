Завтра электричество подорожает еще больше
28 февраля 2018 г., 15:28
Если сегодня цена за электричество на бирже NordPool Spot поднялась до рекордного за два года уровня 90,22 евро за мВт/час, т.е. до 9,02 за кВт/ч, то завтра средняя цена вырастет еще на пять евро, до 95,09 евро за мВт/ч.
Сегодня электричество стоило дороже всего с 6 утра до 12 дня, когда мВт/ч стоил на бирже 200 евро и более. Завтра цена составит на пике 255,02 евро за мВт/ч в промежутке с 9 до 10 часов утра по сравнению с сегодняшним пиком 249,97 евро.
Более 200 евро мВт/ч электричество будет стоить завтра с 8 до 11 утра и более 100 евро с 12 до 14 и с 18 до 20.
Зарядить электромобили и включить стиральную машину стоит сегодня с 23 часов до 6 утра, когда цена на электричество составит менее 40 евро за мВт/ч (менее 4 центов за кВт/ч).