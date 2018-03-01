Лукашенко пообещал ответить России на запрет белорусского молока

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявляет, что республика ответит на введенный Россией запрет на ввоз белорусского молока, сообщает Interfax.ru.
"Хочу сказать, что без ответа такие вещи не останутся. Мы просто терпеть это не будем", - заявил Лукашенко во время рабочей встречи с заместителем премьер-министра Михаилом Русым по проблемным вопросам поставок белорусского молока в Россию в четверг в Минске.
Как сообщалось, Россельхознадзор с 6 марта вводит запрет на поставки из Белоруссии пастеризованных, стерилизованных и ультрапастеризованных молока и сливок наливом, сухих, концентрированных, консервированных и сгущённых молока и сливок, сыворотки молочной наливной, концентрированной, сухой, концентрата сывороточного и молочного белка.
Решение принято "в связи с повторяющимися неоднократными нарушениями ветеринарно-санитарных требований Евразийского экономического союза и РФ".
В последнее время Россельхознадзор не раз высказывал беспокойство по поводу обнаружения опасных веществ и антибиотиков в молочной продукции, поставляемой из Белоруссии.
2017 году было выявлено 596 нарушений, из которых 376 пришлось на молоко и молочную продукции. Причем в 201 случае обнаружены остатки запрещенных и вредных веществ. По данным на 20 февраля 2018 года, уже зафиксировано 32 нарушения в молоке и молочной продукции. Из них в 21 случае обнаружены остатки запрещенных и вредных веществ. Обо всех нарушениях Россельхознадзор регулярно информировал белорусских коллег, но нарушения продолжались.