Лукашенко пообещал ответить России на запрет белорусского молока

"Хочу сказать, что без ответа такие вещи не останутся. Мы просто терпеть это не будем", - заявил Лукашенко во время рабочей встречи с заместителем премьер-министра Михаилом Русым по проблемным вопросам поставок белорусского молока в Россию в четверг в Минске.

Как сообщалось, Россельхознадзор с 6 марта вводит запрет на поставки из Белоруссии пастеризованных, стерилизованных и ультрапастеризованных молока и сливок наливом, сухих, концентрированных, консервированных и сгущённых молока и сливок, сыворотки молочной наливной, концентрированной, сухой, концентрата сывороточного и молочного белка.

Решение принято "в связи с повторяющимися неоднократными нарушениями ветеринарно-санитарных требований Евразийского экономического союза и РФ".

В последнее время Россельхознадзор не раз высказывал беспокойство по поводу обнаружения опасных веществ и антибиотиков в молочной продукции, поставляемой из Белоруссии.