Паромы на Хийумаа временно отправляются из другого порта

Паром Tiiu выйдет в четверг в 20 часов из Хельтермаа в Виртсу и возьмет на борт и пассажиров, и транспортные средства. Следующие рейсы состоятся в пятницу в 8 часов утра как из Хельтермаа, так и из Виртсу. "Рейсы будут выполняться до восстановления сообщения Рохукюла-Хельтермаа. Обращаем внимание, что с учетом ледовой обстановки первый рейс может занять больше времени",- сказал Каабел.