Паромы на Хийумаа временно отправляются из другого порта

Поскольку низкий уровень воды в канале Рукки препятствует судоходному сообщению с Хийумаа, паромы будут направляться в порт Хельтермаа из порта Виртсу.
Как сказал председатель правления TS Laevad Яак Каабел, судоходное сообщение Хийумаа с материком имеет важное значение, поэтому предприятие открывает линию между портами Хельтермаа и Виртсу, сообщила компания TS Laevad.
Паром Tiiu выйдет в четверг в 20 часов из Хельтермаа в Виртсу и возьмет на борт и пассажиров, и транспортные средства. Следующие рейсы состоятся в пятницу в 8 часов утра как из Хельтермаа, так и из Виртсу. "Рейсы будут выполняться до восстановления сообщения Рохукюла-Хельтермаа. Обращаем внимание, что с учетом ледовой обстановки первый рейс может занять больше времени",- сказал Каабел.
Паром Leiger выйдет в четверг в 19.30 из Рохукюла в Хельтермаа и возьмет на борт только пассажиров без транспортных средств. В пятницу Leiger пойдет на линии Хельтермаа- Виртсу.