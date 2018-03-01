пятница, 2 марта 2018 г.
"В переменах нет ничего плохого, а в частых отчаянных переменах - есть” Дмитрий Егоров
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
ЭР100
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео

Паромы на Хийумаа временно отправляются из другого порта

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Паром Leiger.

ФОТО: praamid.ee

Поскольку низкий уровень воды в канале Рукки препятствует судоходному сообщению с Хийумаа, паромы будут направляться в порт Хельтермаа из порта Виртсу.

Как сказал председатель правления TS Laevad Яак Каабел, судоходное сообщение Хийумаа с материком имеет важное значение, поэтому предприятие открывает линию между портами Хельтермаа и Виртсу, сообщила компания TS Laevad.

Паром Tiiu выйдет в четверг в 20 часов из Хельтермаа в Виртсу и возьмет на борт и пассажиров, и транспортные средства. Следующие рейсы состоятся в пятницу в 8 часов утра как из Хельтермаа, так и из Виртсу. "Рейсы будут выполняться до восстановления сообщения Рохукюла-Хельтермаа. Обращаем внимание, что с учетом ледовой обстановки первый рейс может занять больше времени",- сказал Каабел.

Паром Leiger выйдет в четверг в 19.30 из Рохукюла в Хельтермаа и возьмет на борт только пассажиров без транспортных средств. В пятницу Leiger пойдет на линии Хельтермаа- Виртсу.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ