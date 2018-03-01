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"Газпром" отказался поставлять газ на Украину

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ФОТО: MAKSIM ZMEJEV/REUTERS/Scanpix

"Газпром" отказался начать поставки газа "Нафтогазу Украины" с 1 марта, несмотря на то, что украинская компания внесла предоплату. Перечисленные средства были оперативно возвращены украинской стороне.

Причиной отказа названо отсутствие одобренного обеими сторонами допсоглашения к действующему контракту, сообщает Newsru.com со ссылкой на РБК.

"Однако, как говорится, дорого яичко ко Христову дню", - прокомментировал ситуацию зампред правления "Газпрома" Александр Медведев.

"В этой ситуации мы, действуя в добросовестном ключе, вернули в полном объеме поступившую от "Нафтогаза Украины" сумму. Очевидно, что поставки газа с 1 марта для НАК "Нафтогаз Украины" осуществляться не будут", - заключил российский топ-менеджер.

Позднее в четверг в "Нафтогазе" заявили, что отказ "Газпрома" от возобновления поставок газа на Украину расценивается компанией как невыполнение решения Стокгольмского арбитража. "Компания выставила счет в рамках договора, измененного арбитражем, счет был оплачен. Мы расцениваем отказ Газпрома от поставки как нарушение договора и невыполнение решения арбитража. Мы покупаем газ потому, что исполняем решение арбитража. Не поставляя предоплаченный газ, "Газпром" препятствует выполнению обязательств "Нафтогаза" по закупке минимальных контрактных объемов", - пояснил Андрей Коболев украинскому изданию "Левый берег". 

Кроме того, "Нафтогаз" сообщил, что будет требовать от российской компании компенсации убытков и уже запросил "Газпром" о сроках выплаты почти 2,5 млрд долларов компенсации по решению Стокгольмского арбитража.

В конце прошлого года стокгольмский арбитраж обязал "Нафтогаз Украины" в 2018-2019 годах закупать у "Газпрома" по 5 млрд куб. м газа, а также заплатить российской стороне около 2 млрд долларов за ранее поставленный газ. В начале февраля глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев допустил возможность начала закупок уже в марте 2018 года, так как необходимые документы уже близки к подписанию.

28 февраля арбитраж обязал "Газпром" доплатить "Нафтогазу" 4,63 млрд долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. 

В итоге, как подсчитали в Киеве, это судебное решение означает, что "Газпром" должен заплатить "Нафтогазу" 2,56 млрд долларов с учетом окончательного расчета за газ, поставленный в 2014-м и 2015 годах.

Теперь "Нафтогаз" планирует предложить "Газпрому" пересмотреть контракт на транзит газа с учетом двух решений Стокгольмского арбитража, а также ожидает, что после арбитражного решения реформа рынка газа в Украине ускорится, заявил Андрей Коболев.

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