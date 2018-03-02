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В сгоревшей машине Taxify обнаружили труп

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ФОТО: SANDER ILVEST/PM/SCANPIX BALTICS

Полиция ЮАР обнаружила тело неизвестного в сгоревшей машине знаменитого эстонского посредника в перевозке Taxify.

Taxify начал оказывать услуги и в ЮАР с начала 2015 года. Как сообщила сегодня полиция Южно-Африканской Республики, в автомобиле Chevrolet Aveo, ездившем под флагом Taxify, обнаружили труп мужчины.

По словам полиции, его смерть может быть связана с конкуренцией между обычными таксофирмами и такси, использующими приложение, передает Reuters.

Причина и точные обстоятельства смерти выясняются. Личность убитого пока не установлена. По информации издания, конфликт в сфере таксоизвоза в ЮАР сейчас набирает обороты: прежние деятели обвиняют новых в том, что они переманивают клиентов слишком низкими ценами.

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