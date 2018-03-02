В сгоревшей машине Taxify обнаружили труп

Taxify начал оказывать услуги и в ЮАР с начала 2015 года. Как сообщила сегодня полиция Южно-Африканской Республики, в автомобиле Chevrolet Aveo, ездившем под флагом Taxify, обнаружили труп мужчины.

По словам полиции, его смерть может быть связана с конкуренцией между обычными таксофирмами и такси, использующими приложение, передает Reuters.