Получивший повреждения в ДТП поезд Elron отремонтируют в Белоруссии
4 марта 2018 г., 10:43
Поезд компании Elron, который столкнулся с грузовым автомобилем на железнодорожном переезде в Кулна 20 февраля, будет отправлен на ремонт в Белоруссию, сообщает Rus.err.ee.
Расходы на ремонт могут быть затребованы с водителя грузовика, который в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщила в воскресенье, 4 марта, служба новостей "Радио 4" со ссылкой на Õhtuleht.
Пресс-секретарь компании Марийс Адамберг сообщила, что оценить ущерб от аварии пока сложно. Степень повреждений поезда и сумма ущерба выяснятся в ходе экспертизы.