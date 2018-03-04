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Получивший повреждения в ДТП поезд Elron отремонтируют в Белоруссии

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ФОТО: Martin Ilustrumm

Поезд компании Elron, который столкнулся с грузовым автомобилем на железнодорожном переезде в Кулна 20 февраля, будет отправлен на ремонт в Белоруссию, сообщает Rus.err.ee.

Расходы на ремонт могут быть затребованы с водителя грузовика, который в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщила в воскресенье, 4 марта, служба новостей "Радио 4" со ссылкой на Õhtuleht.

Пресс-секретарь компании Марийс Адамберг сообщила, что оценить ущерб от аварии пока сложно. Степень повреждений поезда и сумма ущерба выяснятся в ходе экспертизы. 

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